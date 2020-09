U KBC-u Split identificirani posmrtni ostatci majke Marije Krucifikse Kozulić

U kliničkom bolničkom centru Split danas je gotovo stotinu godina nakon njihove smrti, službeno potvrđena identifikacija službenice Božje majke Marije Krucifikse Kozulić i njene sestre Tereze.

Naime, izvješće o vjerodostojnosti identifikacije posmrtnih ostataka službenice Božje majke Marije Krucifikse Kozulić, pročitao je ispred hrvatskog forenzičkog tima prof.dr. Dragan Primorac, a, u kojem su sudjelovali i prof. dr. sc. Šimun Anđelinović i prof. dr. sc. Alan Bosnar, izv. prof. dr. sc. Ivana Kružić, izv. prof. dr. sc Željana Bašić, dr. sc. Miran Čoklo i dr. sc. Anja Petaros.

Ekshumaciji koštanih ostataka iz grobnice na Kozali, pristupilo se 20. prosinca 2011. godine kada je utvrđeno da su u zajedničkoj grobnici pokopane 52 osobe. Od 52 osobe pokopane u grobnici njih 35 nalazilo se u drvenim kovčezima, dok su ostaci ostalih osoba bile su pomiješane u 7 vreća. Koristeći standardne metode forenzičke antropologije, na Kliničkom zavodu za patologiju, sudsku medicinu i citologiju u Rijeci te nakon toga na Kliničkom zavodu za patologiju, sudsku medicinu i citologiju u Splitu , selektirani su skeletni ostaci te se započelo s pripremama za molekularnu analizu (analiza jezgrine i mitohondrijske DNK).

Tijekom primopredaje Izvješća o vjerodostojnosti identifikacije posmrtnih ostataka službenice Božje majke Marije Krucifikse Kozulić, iz SAD-a su se direktnom linijom uključili američki znanstvenici izv. prof. dr. sc. Mitchell M. Holland (Penn State Univeristy) i dr. sc. Charla Marshall (Američko ministarstvo obrane -Armed Forces Medical Examiner System) koji su koristeći analizu mitohondrijske i jezgrine DNA, nezavisnim metodama potvrdili identitet sestara. Tijekom postupka identifikacije dodatno je analiziran i genetski materijal brisa bukalne sluznice nećakinje sestara Kozulić, točnije bratove kćeri.

Tijekom Postupka, Prof.dr. Dragan Primorac je obavijestio nazočne da je rezultate identifikacije pod naslovom „A Forensic Genomics Approach for the Identification of Sister Marija Crucifiksa Kozulić“ upravo objavio i znanstveni časopis Genes čime je postupak identifikacije sestara Kozulić dobio svjetsku prepoznatljivost.

Postupak primopredaje Izvješća o vjerodostojnosti identifikacije posmrtnih ostataka službenice Božje majke Marije Krucifikse Kozulić vodio je preč. dr.sc. Zvonimir Kurečić, delegat riječkoga nadbiskupa i metropolita, a ispred sestara redovničke zajednice Družbe sestara Presvetog Srca Isusova č.s. Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica i postulatorica. Po završetku Postupka, tim forenzičara je identificirane skeletne ostatke predao Družbi sestara Presvetog Srca Isusova koje su se uputile prema Rijeci. Primopredaji posmrtnih ostataka i izvješća o vjerodostojnosti identifikacije nazočili su ravnatelj KBC-a Split prof.prim.dr.sc. Julije Meštrović, dr. med. i rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Dragan Ljutić.

Majka Marija Krucifiksa Kozulić rođena je u Rijeci 20. rujna 1852. a umrla u istome gradu 29. rujna 1922. Osnivateljica je karitativnih ustanova u Rijeci i utemeljiteljica autohtone hrvatske redovničke zajednice Družbe sestara Presvetog Srca Isusova.

Današnji događaj je ključan čin u postupku za beatifikaciju i kanonizaciju koji se vodi pri Nadbiskupskom ordinarijatu u Rijeci. Radi o prvom postupku identifikacije posmrtnih ostataka analizom DNK, osobe koja je u postupku beatifikacije i kanonizacije. Euharistijsko slavlje povodom današnjeg događaja predvodio je mons. dr. sc. Marin Barišić, nadbiskup i metropolit splitsko-makarski, u svetištu Gospe od Pojišana.