Nema oboljelih u Karlovačkoj županiji, zabranjena sva javna okuplja

U Karlovačkoj je županiji tijekom srijede 15 osoba stavljeno pod nadzor, kazali su u Stožeru civilne zaštite Karlovačke županije. Oboljelih nema, nastava je redovna u svim školama, a obzirom na negativan nalaz dviju osoba od utorka, pod nadzorom nisu više niti karlovačka Gimnazija niti obiteljski dom u Dugoj Resi.

- Ovih 15 osoba koje su od jučer pod nadzorom su osobe koje su dobile rješenje granične sanitarne inspekcije, a većinom su to vozači koji se imaju obvezu javljati bez obzira na to imaju li ili ne simptome – kazala je dr. Biserka Hranilović. Po riječima dr. Ervina Jančića, ravnatelja karlovačke Opće bolnice, u izolaciji u bolnici su dvije osobe koje su se same javile, obzirom da sumnjaju da su bile u kontaktu sa osobama iz Italije. Uzet je uzorak obje osobe i poslan na analizu.

Video: Krunoslav Capak otkrio koliko se testova na koronavirus dnevno radi u Hrvatskoj

Stožer je donio i odluku da se odgađanju sva javna okupljanja na području Karlovačke županije do daljnjega; sportski susreti će se održavati, ali bez gledatelja na tribinama.

Pratimo situaciju u susjednoj Sloveniji i u pograničnom području. Iako broj osoba zaraženih koronavirusom raste i na području Metlike, za sada je naše pogranično područje stabilno, nemamo novih sumnji, niti nam se itko nov, osim četiri obitelji koje su već u samoizolaciji na području Žakanja, javio sa ikakvim zdravstvenim problemima. Obitelji ih Žakanja nam je redovito javljaju i oni su dobro – dodala je dr. Hranilović. Ona i dr. Jančić kazali su ako su grani Karlovačke županije pokazali odgovornost u ovoj situaciji, javljaju se liječnicima, poštuju načine, mjesta i vrijeme kada se i gdje moraju javljati liječnicima.