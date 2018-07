U idućih nekoliko dana Bernardića će zamoliti da odstupi

Drama u SDP-u nastavlja se dalje, a ishod je poprilično neizvjestan. U javnost je procurilo pismo koje je petorka iz vodstva uputila predsjedniku stranke Davoru Bernardiću u kojem ga se traži da odstupi s funkcije.

– Kada si od Predsjedništva i Glavnog odbora SDP-a u rujnu 2017. zatražio i dobio potporu za nastavak svojega rada, ponovno si obećao pozitivne promjene i kvalitativni pomak u radu stranke, no ništa se od toga nije dogodilo. Poštovani Davore, sigurni smo da i sam vidiš da ovako dalje više ne ide. Zbog toga, a smatrajući da bi svaki drugi potez bio alibi za nečinjenje i daljnje potonuće SDP-a, što nitko od nas ne može niti želi mirno gledati, mi, potpisnici ovoga pisma, moramo te zamoliti da zbog sebe i budućnosti SDP-a podneseš ostavku na dužnost predsjednika stranke – dio je iz pisma koje je potpisalo čak 90 uglednih SDP-ovaca. Među njima i trećina vodstva stranke, dvije trećine saborskih zastupnika stranke, gradonačelnici dva najveće grada u kojima je SDP na vlasti, ali i mnogi drugi gradonačelnici i načelnici...

I iako se u pismu spominje i traži samo Bernardićev odlazak, sve su glasnija traženja da se s novim izborima za predsjednika stranke provedu i izbori za Predsjedništvo i Glavni odbor stranke.

Ključ u Glavnom odboru

S druge strane, ekipa koja je Bernardića i dovela na vlast na takvu ideju teško da će pristati. Njihov plan bitno je drukčiji. Kako je Večernji već pisao, njihov je plan, kako trenutačno stvari stoje, nagovoriti Bernardića da sam odstupi s mjesta šefa stranke, što će se navodno i događati idućih dana. Dat će mu se prilika da ode časno, da se povuče za dobrobit stranke, a ne da se na Glavnom odboru ide s izglasavanjem nepovjerenja šefu. Kako će Bernardić reagirati, teško je predvidjeti. I vjerojatno će odluka ovisiti i o njegovoj procjeni koliko u Glavnom odboru ima ruku na svojoj strani.

No ni tu nije kraj potencijalnim problemima za ekipu koja je Bernardiću do sada čuvala leđa. Plan da Zlatko Komadina preuzme stranku godinu dana kao v. d. šefa SDP-a, ako Bernardić doista pristane dati ostavku, morao bi “blagosloviti” i Glavni odbor stranke, i to dvotrećinskom većinom članova. Bez dogovora s “pučistima” nije isključeno da bi se tako nešto moglo zakomplicirati i da bi se stranka mogla naći u pat-poziciji.

Strah od raskola

– To je mana njihova plana. Na kraju će morati sjesti s nama i razgovarati. Vidjet ćemo postoji li takva volja – kaže naš izvor iz SDP-a, potpisnik pisma za Bernardićev odlazak. Dodaje kako bi se i na jednom od tih razgovora upravo pitanje izbora na svim razinama u stranci moglo pojaviti kao tema jer to je nešto što ljudi na terenu, kaže, traže. Upravo to jučer je zatražio i novoizabrani predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras, koji svoj potpis na pismo “pučista” nije stavio.

– Želim da članice i članovi SDP-a daju legitimitet novim ljudima koji će voditi SDP u sljedećem periodu. Svi oni kojima je u interesu da stranka i građani RH dobiju od SDP-a najviše što mogu dobiti trebali bi se zalagati za ovo rješenje. Imamo situaciju koju građani ne zaslužuju. Oni zaslužuju bolji SDP te da svi oni koji vode stranku shvate svoju odgovornost – komentirao je Maras jučer u Saboru.

Unutarstranačke izbore, kako ne bi došlo do raskola, traži što prije i zastupnik Ranko Ostojić.

– Očito da imamo krizu vodstva SDP-a, neophodni su novi unutarstranački izbori, to se najbrže može riješiti tako da Davor Bernardić podnese ostavku i pokrenu se svi ostali procesi sukladno statutu. Ako netko odbija preuzeti odgovornost i dovodi do raskola stranke, mislim da to onda ide njemu na dušu. Da sam na njegovu mjestu i da je situacija ovakva, ja bih to odmah napravio. Bolje mučan kraj nego živjeti u mukama. Ovo je agonija koja predugo traje i koju SDP-ovi članovi ne zaslužuju. Ja sam također jedan od onih koji se ispričava što ne uspijeva riješiti probleme onih koji od nas to očekuju – tvrdi Ostojić.

Bernardić nije jedini krivac, ali je najveći jer je šefkl U pismu u kojemu se od predsjednika šefa D. Bernardića traži da odstupi nabrojeni su i svi njegovi “grijesi”. Odnosno što mu se sve predbacuje otkako je na čelu stranke. Pa mu se tako navodi kao krimen činjenica da na unutarstranačkim izborima sudjeluje manje članova nego ikada dosad, da u čitavom nizu organizacija uopće nema članova koji bi imali pravo glasa i da članovi iz stranke odlaze ili se pasiviziraju, a organizacije se raspuštaju, da su podjele sve veće, a rejting stranke kontinuirano pada. Odgovornost za stanje nije samo njegova, ali je, kažu, najveća.

Pismo je potpisalo 90 SDP-ovaca Saborski zastupnici: 1. Damir Tomić 2. Ranko Ostojić 3. Milanka Opačić 4. Željko Jovanović 5. Marta Luc Polanc 6. Siniša Varga 7. Bojan Glavašević 8. Igor Dragovan 9. Joško Klisović 10. Ana Komparić Devčić 11. Sabina Glasovac 12. Orsat Miljenić 13. Saša Đujić 14. Mario Habek 15. Damir Mateljan 16. Nenad Stazić 17. Vedran Babić 18. Darko Parić 19. Siniša Hajdaš Dončić 20. Peđa Grbin 21. Marko Vešligaj 22. Mihale Zmajlović 23. Alen Prelec Gradonačelnici 24. Vojko Obersnel 25. Kristina Ikić Baniček 26. Tonka Ivčević 27. Ivan Hanžek 28. Zvonimir Novosel 29. Dubravko Bilić 30. Zlatko Brlek Zamjenici gradonačelnika 31. Marko Filipović 32. Boris Piližota 33. Zvonko Sever 34. Valentina Đurek 35. Gordana Križanec Ružić 36. Renata Potočnik 37. Hrvoje Kovač Načelnici 38. Pejo Kovačević 39. Ilija Markotić 40. Davor Petrik 41. Josip Krnić 42. Darko Danija 43. Žarko Miholić 44. Marko Kos 45. Mladen Hercigonja 46. Tihomir Marinković 47. Željko Posavec 48. Pero Damjanović 49. Ivan Klarin 50. Josip Stjepanović 51. Nikša Peronja 52. Tomislav Bračun 53. Darko Ban 54. Matko Burić 55. Željko Matanović 56. Katarina Bikić Zamjenici načelnika 57. Janko Buzjak 58. Ljubica Mikulčić 59. Mario Klapša 60. Žarko Rodeš 61. Mario Milak 62. Dragiša Barčot Župan 63. Željko Kolar Zamjenici župana 64. Jasna Petek 65. Bojana Hribljan 66. Nadica Žužak 67. Saša Lukić Predsjednici općinskih vijeća 68. Robert Romić 69. Igor Cigula Zastupnica u EU parlamentu 70. Biljana Borzan Potpredsjednica GV-a Korčule 71. Marija Šegedin Ostali s dužnostima u SDP-u 72. Joško Šupe 73. Tonči Restović 74. Nikola Maras 75. Josip Dasović 76. Davor Vić 77. Ranko Lamza 78. Mirta Vlahović 79. Drago Ačimović 80. Svetozar Sarkanjac 81. Željko Bugarić 82. Mladen Marelić 83. Nika Silić Marojević 84. Jurica Jug 85. Kristijan Čarapić 86. Vuk Prica 87. Lovro Krstulović 88. Tonko Gugić 89. Ivo Žuvela 90. Nikola Oreb

Račan je SDP doveo na vlast, no njegov rezultat nije bio ni blizu Milanovićevom: