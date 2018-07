Grbin: Bernardić me zamolio da napustim sjednicu, a ja nisam Pernar

U kojem će smjeru ići rasplet krize u SDP-u pitanje je koje bi odgovor trebalo dobiti u idućih desetak dana.

Peđa Grbin izašao je prije kraja sjednice te pred novinara rekao što se događalo.

"Naš cilj je bolji SDP, ovakav SDP kakav je sada - to ne može. Ako smo problem mi koji smo potpisali pismo i htjeli to raspraviti na odboru, onda mislim da će se problemi samo produbiti", rekao je Grbin, a tada objasnio zašto je izašao ranije. a uz njega su bili Bojan Glavašević, Siniša Hajdaš Dončić i Mihael Zmajlović.

"Ako mi predsjednik stranke kaže da odem sa sjednice kako bi se sastanak nastavio, meni to nije teško učiniti. Ja nisam Ivan Pernar, ne želim da netko možda zaradi ozljedu na radu zbog mene. Za kraj je dodao kako Davor Bernardić nije htio pročitati pismo koje su mu donijeli, iako ima samo jednu stranicu.

Siniša Hajdaš Dončić izjavio je pri odlasku da 'ostaju kao tim' .

12 članova za zaključke, pet protiv

"Predsjedništvo utvrđuje da su pojedini članovi postupili suprotno statutu. Podsjećam i molim sve članove SDP-a na lokalnim razinama da o radu stranku raspravljamo demokratski, ali isključivo u stranci", rekao je pri završetku Rajko Ostojić, jedan od onih koji još drže leđa Bernardiću.

Hoće li se razmatrati neke sankcije, upitali su novinari.

"Sad smo samo postavili dijagnozu, a ovome ćemo na drugoj sjednici", rekao je Ostojić te dodao: "Pismo nisam pročitao, nije bilo naslovljeno na mene. Ja tuđa pisma ne diram, svatko ima pravo na zaštitu podataka", poručio je Ostojić koji je još jednom ponovio kako su pojedini članovi postupali suprotno statutu stranke.

Prema informacijama Večernjeg lista, a o čemu smo već pisali, šef stranke Davor Bernardić na kraju bi, kako stvari trenutno stoje, ipak mogao biti prisiljen na povlačenje. Jasno je da je kritična masa protiv njega prevelika i da više nema gotovo nikoga u Predsjedništvu tko misli drugačije. Za očekivati je da će Davor Bernardić na kraju sam dati ostavku, a ne dozvoliti da na Glavnom odboru dođe do izglasavanja nepovjerenje njemu.

Potom bi stranku, kažu naši izvori, trebao preuzeti Zlatko Komadina, potpredsjednik SDP-a koji je na izbornoj konvenciji dobio najveći broj glasova delegata. I to navodno do europskih izbora, iako ima razmišljanja da bi se to moglo i prolongirati na dulji period pa čak i da bi Komadina stranku trebao i mogao voditi sve do parlamentarnih izbora.

Komadina pristao

Naši izvori kažu da je Komadina pristao na rješenje da postane v. d. do godinu dana i da bi se takav rasplet situacije mogao očekivati do kraja idućeg tjedna.

Međutim, ono što je i dalje u trenutku pisanja ovog teksta bila nepoznanica jest kako će se stranka postaviti prema kolovođama pobune protiv Bernardića. Hoće li za njih biti sankcija u obliku suspenzije ili će se ići na još teže oblike kažnjavanja poput izbacivanja? Sva ta pitanja ostavljena su za današnju sjednicu Predsjedništva koja je počela u 16 sati i uoči koje ni jedna strana nije imala jasne odgovore jer nisu znali kako će se druga strana na sjednici postaviti. Ipak, ono što su svi očekivali jest da se napravi prvi korak prema smirivanju stanja.

– Vrijeme je da se prestane s rušenjem stanke i da se konačno nađe rješenje za ovu duboku krizu u koju je stranka zapala. Ne znam u kojem će se smjeru na kraju otići, nitko ne zna u ovom trenutku, ali nadam se da ćemo konačno krenuti otvoreno razgovarati unutar same stanke, a ne preko medija – kaže naš izvor iz vrha stranke.

Isti izvor kazao je i kako se na neke velike sankcije u obliku izbacivanja ipak neće ići jer je to preriskantno i u najmanju bi ruku dovelo do još dublje podjele u stranci. Međutim, ne mogu tek tako, kažu izvori, pustiti i da se oni koji su pokrenuli cijelu priču izvuku bez ikakvih posljedica. Tu se prije svega misli na one koji su i pokrenuli cijelu priču oko pisma i prikupljanja potpisa protiv Bernardića, odnosno šefa stranke – Sinišu Hajdaš Dončića i Peđu Grbina te Mihaela Zmajlovića.

Predsjedničina izjava u Vukovaru dobro je došla ekipi u Srbiji da zbije redove

I iako je malo vjerojatno da će oni biti izbačeni, moglo bi se tražiti neko kompromisno rješenje, poput toga da Siniša Hajdaš Dončić bude smijenjen s mjesta potpredsjednika Sabora. U trenutku pisanja teksta nitko nije znao ni hoće li ekipa oko potpredsjednika SDP-a Peđe Grbina i člana vodstva Siniše Hajdaš Dončića na sjednicu donijeti i famozne potpise koje su prikupili u pismu u kojem se traži odlazak Davora Bernardića.

Prema zadnjim informacijama, potpisi za Bernardićevu smjenu prikupljali su se po terenu još i jučer, a navodno ih je dalo 60-ak SDP-ovaca koji u stranci imaju određene funkcije. Među njima su, priča se, potpisi šestero, a neki spominju i sedmero članova Predsjedništva stranke, čak 23 saborska zastupnika i 30-ak načelnika, gradonačelnika i njihovih zamjenika.

I iako nemaju većinu ni u vodstvu ni u Glavnom odboru stranke za rušenje Bernardića, riječ je ipak o velikom broju potpisa uglednih SDP-ovaca čiji se glas ipak ne može zanemariti. Niti bi smio. Toliki broj potpisa i razlog je zbog kojeg struja oko Bernardića ne može ići s izbacivanjima iz stranke jer je teško pretpostaviti kako bi reagirali svi oni koji su također stavili svoj potpis za Bernardićev odlazak.

Svi stigli na sjednicu

Na današnju sjednicu stigli su svi članovi Predsjedništva izuzev Biljane Borzan koja se ispričala, doznajemo, da je u Bruxellesu. Za davanje izjava rijetki koji su ulazili na glavni ulaz nisu bili raspoloženi. Izjavu je dao tek Bojan Glavašević, koji je poručio kako bi se svi trebali ispričati građanima koji su stranci dali povjerenje, a “koje smo mi potrošili na međusobno svađanje”.

