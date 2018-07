Vedran Babić, "pobunjenik" i jedan od petorice članova predsjedništva SDP-a za koje je utvrđeno da su postupali suprotno Statutu stranke, ne očekuje, poručio je danas, da će biti isključen iz SDP-a zato što prenosi razmišljanja terena predsjedniku stranke,a jednako tako ne razmišlja ni o potencijalnim suspenzijama. Ne vidi zašto bi pisanje pisma šefu stranke bilo mimo Statuta SDP-a, pa se pita što bi Davor Bernardić rekao da je dobio 90 istih pisama od svakog potpisnika pojedinačno.

- Na žalost, jučer smo svjedočili nastavku istog rada, guranju stvari pod tepih. Predsjednik se nije htio sučeliti s pismom ni objaviti Predsjedništvu imena ljudi koji su mu uputili pismo. Takvim načinom komunikacije definitivno imamo krizu vođenja stranke i SDP jednostavno ne može naprijed. Probleme treba rješavati odmah, a ne gurati stvari pod tepih – kaže Babić. Potpisnici pisma, dodaje, nisu istraživali imaju li potporu Glavnog odbora, jedinog tijela koje formalno može rušiti Bernardića.

- Vjerujemo u časnost, u želju članova Glavnog odbora da stranka ide dalje jer svatko normalan i objektivan vidi da nemamo rezultata ovakvim načinom rada. Apeliramo na svakog člana da razmisli, da razgovara sa svojim kolegama, s terenom i teren će mu reći koji su problemi. Svi vide što se događa i vjerujem u savjest članova Glavnog odbora da će donijeti najbolje odluke za vođenje stranke i za SDP da ide naprijed – smatra Babić.

Podsjeća da je pismo Bernardiću potpisalo i dvije trećine Kluba zastupnika u Saboru.

- Inzistiramo na njegovoj reakciji, da promisli o svemu, o funkcioniranju Kluba koji je samo dio problema. Međutim, sve se gura pod tepih. Najavljena je sjednica Predsjedništva za tri do četiri tjedna, valjda će se održati do Velike Gospe – nada se Babić. Apelira, dodaje, na onu dozu hrabrosti koju kao političar moraš imati da ukažeš na problem, da ne zatvaraš oči i da krenu svi zajedno reagirati.

- Baš zato što smo mi ovako slabi HDZ radi što hoće. Ivo Sanader nije imao ovakve svinjarije kakve ima Plenkovićeva Vlada, a za to dio odgovornosti snosimo i mi jer nemamo konkretnog lidera oporbe. Građani u nama ne vide alternativu i ne vide našeg predsjednika stranke kao vođu oporbe. SDP mora biti i SDP je alternativa HDZ-u, SDP su građani uvijek prepoznavali. Moramo raditi na tome da vratimo povjerenje građana da SDP dalje ne tone u ponor – poručio je Babić koji nije želio otkriti koga vidi kao Bernardićeva nasljednika zaključivši kako šefa poziva da raspiše izbore jer su oni demokratska stranka.

Njegov stranački kolega Predrag Matić koji nije potpisao pismo kojim traže Bernardićevu ostavku kaže da je jučerašnja sjednica Predsjedništva stranke prošla u najboljem redu bez povišenih tonova.

- Članovi Predsjedništva koji su imali nešto za reći uručili su pismo predsjedniku stranke. O pismu se nije raspravljalo. Nitko nije izbačen sa sjednice. Ako trebam prepričati jedan kroz jedan, u jednom trenutku je predsjednik stranke rekao zaključujem sjednicu neka sada ostanu oni koji nisu potpisali pismo. Nakon pet minuta rekao je da ćemo razgovarati o pismu, svi smo jednoglasni rekli da nećemo i otišli smo kući – prepričava Matić. O pismu nisu željeli razgovarati, nastavlja, zato što se na samoj sjednici govorilo o tome da je pismo uručeno predsjedniku.

- Mi nismo vidjeli tu originalnu verziju, već desetak dana se u medijima provlači nekakva verzija pisma, je li ona originalna ili nije ne znam. Pismo je upućeno osobno, znate ono pismo pišem, ako je pisano baš za njega i predsjednik to ne podijeli s članovima Predsjedništva, nije pristojno gledati sadržaj. Možda je trebalo biti upućeno članovima Predsjedništva – komentira Matić.

Upitan slaže li se s kolegama koje tvrde da Bernardić otići, uzvraća da stranka ima svoj Statut kao što država ima svoje zakone. I na jučerašnjoj sjednici, dodaje, postavilo se pitanje što ako i zamijene Bernardića pa nakon 15 dana ponovno tri-četiri ili njih 50 nezadovoljnih napiše pismo?

- Kažu da je Winston Churchill rekao demokracija je grda stvar, ali jednostavno nemamo ništa bolje – vjeruje Matić. On nije za izbacivanje pobunjenika jer smatra da je pismo legitiman i pristojan način iskazivanja nezadovoljstva, a na komentar novinara da je Mirando Mrsić je isključen iz stranke, Matić uzvraća kako to nije ni približno isto.

- To je malo duže za objašnjavanje i ne može se objasniti u jednoj rečenici, ali nije ni slično s ovim. Ovo nije bio nikakav teži prekršaj, ljudi su ukazali na probleme, a umjesto usmeno - mogu čak i reći da su to radili i nekoliko puta usmeno, obratili su se pisanim putem predsjedniku, ništa drugo – nastavlja Matić. On nije, dodaje, čuo verzije prema kojima bi se Davor Bernardić sam otišao s čela stranke.

- Ja nemam rješenje kako ovo prevladati jer da imam sigurno bih ga predložio na Predsjedništvu. Ono što stranka i članovi stranke, posebno oni na najvišim funkcijama, trebaju učiniti jest raditi, raditi i raditi. U cilju države je da postoji jaka opozicija, jer kad nema opozicije vladajući se opuštaju, a kad se HDZ opusti to jako košta Hrvatsku – smatra Matić. Ipak podsjeća da socijal-demokrati diljem Europe imaju probleme, pa smatra da problem SDP-a nije isključivo Bernardić.

- Neke stvari se na SDP prelijevaju s onime što se događa u cijeloj Europi, s cijelom socijal-demokracijom, danas vam, kako kažu, radničke klase u klasičnom smislu više nema, treba mijenjati programe i raditi na tome da se svojim politika pridobiju drugi birači, jer ono što je bilo prije 30 godina da svi radnici glasaju za SDP su "tempi passati" – pojašnjava Matić.

Unatoč dubokim podjelama u stranci, Matić vjeruje da ih je moguće uspješno riješiti.

- Sve je moguće, vidite da danas raspravljamo o tome da pošaljemo raketu na Mars, prema tome, sve je moguće – zaključuje Predrag Matić.