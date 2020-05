'U Hrvatsku ušlo oko 14 i pol tisuća stranaca iz EU, od toga oko 9 tisuća Slovenaca'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako je danas do 18 sati u Hrvatsku ušlo oko 14 i pol tisuća građana EU, a od toga oko 9 tisuća građana Slovenije.

Ministar je za HRT rekao da je u izradikoja bi omogućila strancima koji dolaze u Hrvatsku da se unaprijed najave zbog epidemioloških razloga kako bi ih se moglo u slučaju potrebe kontaktirati.Na pitanje kako to da Slovenci, iako su proglasili da je epidemija završila, još uvijek imaju strožije mjere od Hrvatske, ministar je rekao kako svaka država radi mjere sukladno svom zakonodavstvu. -i ponašati se sukladno preporukama epidemiološke struke - rekao je ministar.- Zajedno s Ministarstvom turizma, Turističkom zajednicom, Udrugom hotelijera pokušavamo učiniti maksimalan napor kako bismo strance informirali o tome kakve se mjere poduzimaju - naglasio je ministar I dodao kako je danas bio u Sloveniji i čim je prešao granicu odmah mu je došao sms poruka o tome kome se može javiti u slučaju simptoma. Naglasio je kako je sve ovo jedno “novo normalno” te kako je u interesu institucija, ali i pojedinaca i onih koji dolaze u Hrvatsku da se virus ne proširi te da se usklađeno ponašamo.Ministar je rekao kako su granični prijelazi, kao što su oni prema Srbiji, BiH, Crnoj Gori, do daljnjeg zatvoreni, a to je odluka na razini EU, ali kako svejedno i njihovi državljani mogu pod određenim uvjetima proći kroz Hrvatsku.Na pitanje što misli, hoće li HDZ imati dovoljno glasova za raspuštanje Sabora I koji termin HDZ-u više odgovara za izbore, Božinović je rekao kako je