U Hrvatskoj su svi bezgrešni, a građani nezahvalnici i neka samo idu...

Bože, spasi me od čovjeka koji nikada ne griješi, kao i od onoga koji dva puta ponavlja istu grešku.” Izgovorio je to William James Mayo, kirurg i jedan od osnivača Klinike Mayo. Ali u Hrvatskoj su svi bezgrešni u politici, pravosuđu, obrazovanju, zdravstvu, socijali, novinarstvu... jer nitko javno ne priznaje pogreške. Kada građani dožive da im se kaže "Žao mi je, pogriješili smo...", tada ćemo biti na putu da ovo društvo postane uređenije. U Hrvatskoj se stalno ponavlja isti scenarij. Kad god se dogodi propust ili pogreška pojedinaca u sustavu ili problem koji je trebalo prevenirati, sve se čini da se to ne prizna. Čast iznimkama.