Može li Hrvatska definirati odnos prema partizanskom pokretu, komunističkom režimu i NDH, bez relativizacija i 'dvostrukih konotacija'

Protekli tjedan bio je izvrsna demonstracija teze da je u politici tjedan dana puno vremena, odnosno da je politika jedna od najnepredvidljivijih ljudskih djelatnosti. Događaji, akcije i reakcije političkih aktera redali su se dan za danom i sat za satom, s izravnim posljedicama na porast napetosti i nesuglasice unutar vladajuće koalicije. Sve je zakuhala jedna objava na društvenim mrežama koja je prikazala saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabru kako pjesmom veliča Antu Pavelića. Na to je, vjerojatno mimo svih očekivanja i mogućih predviđanja, u vrlo kratkom roku i vrlo burno reagirao Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, oštro osuđujući Dabrin potez. To je rezultiralo zaoštravanjem retorike i podizanjem uloga. Završilo je ultimatumima, koji se tako ne smiju zvati jer to ne dozvoljava Andrej Plenković, kako ne bi ispao slab lider kojemu "politički marginalci" mogu postavljati ultimatume, HSLS-a i DP-a prema HDZ-u.