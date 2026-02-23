Naši Portali
DRAGAN BAGIĆ

Može li Hrvatska definirati odnos prema partizanskom pokretu, komunističkom režimu i NDH, bez relativizacija i 'dvostrukih konotacija'

Autor
Dragan Bagić
23.02.2026.
u 20:47

Inicijativa za zakonsku zabranu simbola komunizma, nacizma i fašizma iz dnevno-političkog sukoba prerasla je u širu raspravu o odnosu države prema partizanskom pokretu, komunističkom režimu nakon 1945. i NDH

Protekli tjedan bio je izvrsna demonstracija teze da je u politici tjedan dana puno vremena, odnosno da je politika jedna od najnepredvidljivijih ljudskih djelatnosti. Događaji, akcije i reakcije političkih aktera redali su se dan za danom i sat za satom, s izravnim posljedicama na porast napetosti i nesuglasice unutar vladajuće koalicije. Sve je zakuhala jedna objava na društvenim mrežama koja je prikazala saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabru kako pjesmom veliča Antu Pavelića. Na to je, vjerojatno mimo svih očekivanja i mogućih predviđanja, u vrlo kratkom roku i vrlo burno reagirao Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, oštro osuđujući Dabrin potez. To je rezultiralo zaoštravanjem retorike i podizanjem uloga. Završilo je ultimatumima, koji se tako ne smiju zvati jer to ne dozvoljava Andrej Plenković, kako ne bi ispao slab lider kojemu "politički marginalci" mogu postavljati ultimatume, HSLS-a i DP-a prema HDZ-u.

Ključne riječi
Domovinski pokret Andrej Plenković HSLS Dario Hrebak Josip Dabro

EU
eurofil55
21:29 23.02.2026.

Može, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je da nema nikakve ni teoretske šanse da HDZ podrži zabranu komunističkih simbola i slogana istaknuvši da je HDZ protiv zabrana te se takav zakon neće donijeti. Ta ideja uopće nije nana stolu rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Time je odgovorio na upit vezan uz izjavu saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre da će otići iz Hrvatskog sabora ako se ne donese zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i slogane. "Takvih zabrana 2026., da ih mi donosimo kao glavna politička stranka koja vodi koaliciju - biti neće. Ako već godinama govorim da smo protiv zabrana, onda ćemo držati taj stav", rekao je. Hrvatska je crvena od glave do pete. U ovoj državi svi vodeći portali imaju logo crvene boje.

Avatar Brἱselko
Brἱselko
21:33 23.02.2026.

Može, ali nam to trebaju napraviti gazde. Preporučam Austrijance. Oni su riješili Bleiburg, riješit će i ovo.

JU
JustinCase
21:49 23.02.2026.

Ova slika sa pocetka...

