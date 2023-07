U Bjelorusiji niknuo kamp za Wagnerovce, oglasio se i Prigožin: 'Vidjet ćete naše nove pobjede'

Procurile su fotografije vojnog kampa u Bjelorusiji u kojem su postavljeni šatori, a koji su najvjerojatnije predviđeni za plaćenike iz Wagner grupe.

Ruska nezavisna novinska kuća Sirena objavila je fotografije kampa koji se gradi u okrugu Asipovičy, na jugozapadu Mahiljovske oblasti. Fotografije je snimio lokalni stanovnik, a na njima su prikazani šatori M-30 s drvenim krevetima i podovima. Svaki šator predviđen je za smještaj do 60 osoba i može se postaviti za manje od 30 minuta.

The publication "Siren" published photos of the construction of the alleged camps for the "Wagner" PMC in Belarus



Journalists of the project showed what the construction of the camp near Osipovichi in Magilev region looks like. It is alleged that the photos were taken by a local… pic.twitter.com/VnqsFZqZkX