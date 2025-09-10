U Austriji 19-godišnjakinja nožem izbola majku i onda se bacila sa šestog kata

Prema policijskom izvješću u Bečkom Novigradu, 60-tak kilometara južnije od Beča, u utorak je navodno 19-godišnjakinja napala kuhinjskim nožem svoju 54-godišnju majku, a potom se bacila sa šestog kata u dvorište.

Napad kuhinjskim nožem dogodio se je oko 11,30 sati u stubištu stambene zgrade, kraj lifta. Kćer je nožem dva puta ubola svoju majku koja je, iako teško ranjena, ipak uspjela pobjeći u svoj stan i pozvati policiju. Nakon toga se je navodno 19-godišnjakinja bacila sa šestog kata, kroz prozor u stubištu zgrade, u dvorišno svjetlosno okno.

Po dolasku na lice mjesta, policija i spasilački tim Hitne pomoći zatekao je teško ozlijeđenu 54-godišnjakinju u njezinom stanu, dok je kćer, također teško ozlijeđena ležala na dvorišnom podu stambene zgrade. Majka je medicinskim helikopterom “Christophorus 3” prebačena u Sveučilišnu bolnicu u Kremsu, a kćer u gradsku bolnicu u Bečkom Novigradu.

Kako je policija priopćila u srijedu poslijepodne, zdravstveno stanje obiju žena zasad je stabilno. Međutim, policija još nije niti jednu od njih dviju mogla ispitati zbog teških ozljeda, tako da se zasad još ne zna motiv počinjenog zločina. Ono što se znade jeste da je nož, kojim je počinjen zločin pronađen i zaplijenjen, i to u suradnji s Gradskom policijskom komandom Bečkog Novigrada. Istraga je u tijeku. Provodi ju Ured kriminalističke policije austrijske savezne pokrajine Donje Austrije, na čijem se je teritoriju zločin i dogodio.