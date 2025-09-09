Naši Portali
POČINITELJ U BIJEGU

U Beču 16-godišnja gimnazijalka napadnuta nožem u školi. Pronađena dva noža

Deadly shooting at a secondary school in Austria
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Snježana Herek
09.09.2025.
u 21:29

Prema izjavi glasnogovornika Hitne pomoći djevojka je dobila “površinske ubodne rane u gornjem dijelu tijela“ i prevezena je u jednu od bečkih bolnica

Šok u Beču! U gimnaziji u Karajangasse u 20. bečkom stambenom okrugu Brigittenau, u utorak ujutro 16-godišnja učenica te škole, izbodena je nožem, izvijestila je austrijska policija. Kako navode mediji život napadnute srednjoškolske nije u opasnosti. Policijska pretraga škole koja je trajala do 12 sati prijepodne, nije dala nikakav rezultat.

Na području kraj škole, pronađena su dva noža. Kako je Ravnateljstvo bečke policije pojasnilo u 16,20 sati Austrijskoj novinskoj agenciji (APA), “još nitko nije uhićen”, opovrgnuvši dezinformacije nekih austrijskih medija da je osumnjičenik uhićen. Kako navode mediji 16-godišnjakinja je navodno danas oko 10 sati napadnuta nožem u školskom WC-u u prizemlju školske zgrade, gdje je potom nađena ozlijeđena. Prema izjavi glasnogovornika Hitne pomoći djevojka je dobila “površinske ubodne rane u gornjem dijelu tijela“ i prevezena je u jednu od bečkih bolnica.

Kako izvještavaju mediji policija traga za napadačem, navodno odjevenim u sive hlače i s maskom za zaštitu od korone na licu, kojem se je zameo svaki trag. Kao motiv zločina, neki mediji navode moguću “ljubomoru”.

Policija je danas poslijepodne APA-i potvrdila da je da je u području oko škole pronašla dva noža. “Jedan unutar zgrade u blizini gdje je učenica napadnuta i ozlijeđena, a drugi, izvan zgrade”, rekla je glasnogovornica policije Julia Schick. Ono što je još uvijek nejasno, da li je jedan od nađenih noževa i oružje kojim je izvršen navedeni napad na 16-godišnjakinju.

Novinski portal oe24 prethodno je izvijestio da je novinar tog portala u grmlju, 50-ak metara od školske zgrade pronašao krvavi nož. Istražitelji forenzičari vratili su se poslijepodne na mjesto događaja i nastavili istragu. Nastava je nastavljena u poslijepodnevnim satima. Brojni učenici, roditelji učenika, susjedi i učitelji okupili su se već prijepodne ispred školske zgrade. Neki od roditelji su oštro protestirali da nisu pravovremeno obaviješteni o napadu na učenicu i da su o incidentu u gimnaziji saznali tek putem Facebook grupe. Mnogi su odmah, zabrinuti za svoju djecu, požurili u školu.

Glasnogovornik Ministarstva obrazovanja je istakao kako se takve informacije uvijek daju u koordinaciji s policijom, i da je za to potrebno određeno vrijeme. Negdje oko 17,30 sati je rekao da je odgovarajuće pismo “poslano poslijepodne, negdje oko 17 sati”.

Točne okolnosti incidenta još se istražuju. Pojedinosti o točnom mjestu zločina također nisu bili dostupni javnosti do ranog poslijepodneva. Ured Bečke kriminalističke policije preuzeo je daljnju istragu. Na mjesto događaja raspoređene su brojne policijske snage, uključujući specijalne postrojbe WEGA i pse tragače.

Roditelji su u strahu, jer nije prošlo ni tri mjeseca otkako je u gimnaziji u Grazu u lipnju ove godine 21-godišnji bivši učenik te škole iz pištolja i sačmarice poubijao devet osoba, te potom sam sebi presudio. “Mislili smo, sada će se dogoditi ono što se je dogodilo i u Grazu!, rekla je danas jedna od učenica bečke gimnazije listu “Kronen Zeitung”. U svakom slučaju strah među učenicima i roditeljima je ogroman!

Austrija škola napad nožem Beč

