Nakon brutalnog premlaćivanja u Slavonskom Brodu maloljetnik doveden na sud, evo što ga čeka

Slučaj brutalnog napada u središtu Slavonskog Broda, koji je izazvao brojne reakcije javnosti, dobio je novi razvoj. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja policija je uhitila maloljetnika kojeg sumnjiči za pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede 31-godišnjem muškarcu. Osumnjičeni je uhićen u utorak poslijepodne, a u srijedu ujutro doveden je pred suca za mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu, koji će odlučiti hoće li se tijekom postupka braniti sa slobode ili će mu biti određena neka od zakonom predviđenih mjera, uključujući istražni zatvor.

Njegov odvjetnik Zoran Mataić potvrdio je da osumnjičeni još nije navršio 17 godina. 'On je maloljetnik, još nije napunio 17 godina. Uhićen je jučer oko 14.30 sati, a jutros oko 7 sati predan je pritvorskom nadzorniku. Sukladno proceduri očekuje se ročište pred sucem za mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu', rekao je Mataić.

Dodao je kako će o daljnjim mjerama odlučiti sudac za mladež nakon što razmotri prijedlog državnog odvjetništva. 'Sudac će odlučiti hoće li ga pustiti na slobodu, odrediti mu istražni zatvor ili istražni zatvor u domu, mjere opreza ili određene privremene mjere. Za sada to ne znamo. Sadržaj ćemo vidjeti na samom ročištu', rekao je Mataić, koji će prisustvovati ročištu, javljaju 24sata.

Osumnjičeni je na sud doveden u pratnji policijskih službenika, a odluka o tome hoće li ostati u istražnom zatvoru ili će mu biti određene druge mjere očekuje se nakon ročišta. Podsjetimo, tijekom noći sa subote na nedjelju u Zajčevoj ulici napadnut je 31-godišnji muškarac, a policija je odmah pokrenula kriminalističko istraživanje. Ozlijeđeni je nakon napada prevezen u slavonskobrodsku Opću bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć.

Sestra pretučenoga za 24 sata je opisala kako je grupa nepoznatih mladića bez razloga krenula u nasilje. Njezin se brat, kaže, sam pješice vraćao kući iz izlaska. 'Dok je prolazio pored Fine, ta skupina dečki počela mu je dobacivati i provocirati, iako ga uopće ne poznaju. To rade svakog vikenda, uvijek na istom mjestu, i svi to znamo. Brat ih je prvo ignorirao, ali su krenuli za njim. Počeo je trčati, no pao je i tu su ga dohvatili. Prema riječima sestre, njezin brat ima 30 godina, povučene je naravi i ne zna se tući. Nije stigao pružiti otpor. Dok je pokušavao ustati, molio je napadače da ga puste jer se mora vratiti na posao u Njemačku, rekla je. Više detalja možete pročitati ovdje.