Cijeli kontinent mogao bi 'gorjeti' početkom kolovoza: Koje zemlje su u opasnosti?

Agencija Europske unije upozorila je da bi početkom kolovoza cijela Europa mogla biti "u plamenu". Maria Zuber, voditeljica Centra EU za koordinaciju hitnih odgovora, istaknula je požare koji već bjesne u Španjolskoj, Francuskoj i Portugalu te rastuću zabrinutost da bi se vatra mogla proširiti na ostatak kontinenta u nadolazećim danima. "Sljedeći rizik već se seli u Grčku, a također i u srednju Europu", rekla je novinarima. Dodala je da će se Italija suočiti s rizikom početkom kolovoza te da će se morati pratiti situacija na Pirinejskom poluotoku. Ako se požari tamo nastave širiti, cijela će Europa biti u plamenu. Niti Ujedinjeno Kraljevstvo nije pošteđeno. U četvrtak, 30. srpnja, u Suffolku je izbio ogroman požar, a devedeset vatrogasaca raspoređeno je kako bi se uhvatili u koštac s velikim šumskim požarom uzrokovanim vjetrom na Dunwich Heathu.

Ljeto 2026. na putu je da postane najveća sezona šumskih požara u europskoj povijesti, nadmašujući rekordnu 2025. godinu. Kombinacija vlažne zime i proljeća, koja je dovela do obilja vegetacije, te suhog i vrućeg ljeta stvorila je savršene uvjete za izbijanje i brzo širenje požara. Biljke su u biti djelovale kao potpala. Ovo je dio godine u kojoj se rekordi ekstremnih vremenskih uvjeta neprestano ruše. Prošli mjesec zapadna Europa i Engleska doživjele su najtopliji lipanj otkako se vode mjerenja, a u svibnju je Portugal zabilježio temperaturu od 40,3 stupnja, kao i Ujedinjeno Kraljevstvo te više od 350 francuskih gradova, piše Independent.

UN je u proljeće upozorio da će se ovaj trend nastaviti i pogoršati u nadolazećim ljetima zbog klimatskih promjena. Globalne prosječne temperature vjerojatno će ostati na rekordnim razinama ili blizu njih u sljedeće četiri godine. Najtoplijih jedanaest godina u povijesti mjerenja dogodilo se od 2015., a UN-ova agencija za vremensku prognozu predviđa da je vjerojatno da će prije 2031. biti zabilježena nova najtoplija godina ikada.

Ove su godine šumski požari započeli rano i širili se puno brže od uobičajenog. Do 1. srpnja plamen je već zahvatio 28.000 hektara u Francuskoj i 50.000 hektara u Španjolskoj, više nego dvostruko od prosjeka za to doba godine. Od tada su zemlje opustošene daljnjim žestokim požarima. Prosječan godišnji broj velikih požara u Francuskoj između 2008. i 2015. bio je petnaest, a 2026. godine već ih je zabilježeno više od tristo. Francuski predsjednik Emmanuel Macron opisao je situaciju kao najtežu koju su ikada zabilježili, najtežu od Drugog svjetskog rata, nazvavši požare potpuno neviđenima. Podaci pokazuju da je ovo najgora godina ikada po pitanju šumskih požara u Europskoj uniji, s više od 1400 požara od početka godine i ukupno 434.976 hektara izgorjelog područja.

U Francuskoj je od prošlog tjedna ogroman požar u regijama oko Bordeauxa zahvatio područje četiri puta veće od Pariza, a najteže su pogođeni departmani Gironde i Landes. Požari su izbili i u drugim dijelovima zemlje. Srijeda navečer bila je relativno mirna, a u četvrtak je požar ostao stabiliziran. Očekuju se nešto hladniji dani na jugozapadu, s temperaturama oko 34 stupnja umjesto prethodnih 40. U blizini Bordeauxa palo je i malo kiše, pa su vatrogasci razumno optimistični. Evakuiranim građanima postupno se dopušta povratak kućama, no prognoza Europske komisije za razdoblje do 5. kolovoza upozorava da vrlo ekstremni uvjeti dominiraju velikim dijelom zapadne i središnje Europe, s najvećom koncentracijom u Francuskoj i alpskom luku do sjeverne Italije.

U Španjolskoj je napredak postignut. Najveći požar u povijesti zemlje u regiji Sierra Oeste zapadno od Madrida nije se dalje širio preko noći, a hitne službe kažu da je uglavnom stavljen pod kontrolu. Premijer Pedro Sánchez najavio je kraj nacionalne izvanredne situacije u regijama Ávila i Madrid. Ipak, u srijedu je izbio novi požar u Fermoselleu blizu portugalske granice, a veći dio sjeverne Španjolske i dalje je označen najvišom, crvenom razinom rizika. U Portugalu su u ponedjeljak svi sjeverni i središnji okruzi te južni okrug Faro stavljeni pod najviši stupanj opasnosti. Teški požar u Valpaçosu proširio se na Mirandelu i zahvatio gotovo 24.000 hektara, no oko 90 posto područja sada je pod kontrolom. Rizik ostaje visok barem do kraja vikenda, posebno u unutrašnjosti.

U Grčkoj šumski požar bjesni na Kreti, u regiji Rethymno, gdje je vatra izvan kontrole na svim frontama. Jaki vjetrovi sprječavaju gašenje iz zraka. Tri vatrogasca poginula su na dužnosti, a 8000 turista evakuirano je. Požari su izbili i na Parosu te na Lezbosu, gdje jaki vjetrovi povećavaju rizik od daljnjeg širenja. U Turskoj požari bjesne u dijelovima Antalije i pokrajine Muğla, doma popularnog ljetovališta Bodrum, a jaki vjetrovi uzrokuju brzo širenje.

Italija će se, prema upozorenju EU, suočiti s rizikom početkom kolovoza. Do sada su teško pogođene Sicilija, Kalabrija, Molise, Sardinija, Puglia, Umbrija i Toskana. Prošlog vikenda obalna straža evakuirala je više od 700 ljudi iz okolice Peschicija. Temperature na Siciliji dosegle su 43 stupnja, a sjeverna Italija nalazi se u zoni ekstremnih uvjeta.

U Ujedinjenom Kraljevstvu vatrogasci se bore s velikim požarom u Suffolku. Stručnjaci upozoravaju da su svi požari na jugu Engleske u opasnosti da postanu iznimno ozbiljni zbog dugotrajne suše. Gotovo polovica stanovništva Engleske suočava se sa sušom, a srpanj je na putu da postane najsušniji mjesec u povijesti mjerenja. Britanski otoci i Irska prema europskoj prognozi spadaju u kategoriju ekstremnih uvjeta s najvećim rizikom. Situacija diljem kontinenta ostaje napeta, a kolovoz se najavljuje kao kritičan mjesec u kojem bi se požari mogli proširiti još dalje ako se vrući, suhi i vjetroviti uvjeti nastave.