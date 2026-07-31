Svjetska legenda predviđa brzi kolaps ruskog imperija: 'Kad umre i padne, ne želite biti pored njega'

Bivši svjetski šahovski prvak i oštri kritičar Kremlja Gari Kasparov upozorio je da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao pokušati ograničenu vojnu intervenciju u Poljskoj ili baltičkim državama. Kasparov je za TVP World rekao da raste rizik od prelaska istočne granice NATO-a od strane Rusije ukoliko Europa ne djeluje odlučno, upozoravajući da bi čak i mala operacija koja uključuje dronove mogla omogućiti Putinu da tvrdi da savez više nije sposoban braniti svoje članice. Kasparov kaže da bi Putin mogao pokušati testirati hoće li Sjedinjene Države odgovoriti na napad na istočnu članicu NATO-a. "Za Putina, dokazivanje da NATO-a više nema i da se Amerika neće miješati, što je, nažalost, vjerojatno slučaj, moglo bi biti vrlo primamljiva politička nagrada", rekao je. Dodao je da se dužnosnici u Poljskoj, baltičkim državama, Finskoj, Rumunjskoj i Švedskoj sve više pripremaju za mogućnost da će morati odgovoriti bez američke podrške. "Ako dođe do najgoreg, djelovat će sami", rekao je. "Ne mislim da se itko može ozbiljno osloniti na sudjelovanje NATO-a. Možda griješim. Volio bih da griješim", poručio je Kasparov. Kasparov, koji je bio svjetski prvak u šahu 15 godina, od 1985. do 2000., opisao se kao dio relativno malog, ali rastućeg dijela ruske oporbe koji prepoznaje 'da je pobjeda za Ukrajinu jedina šansa za promjenu u Rusiji'.

Rekao je da je suvremena Rusija neobična kombinacija diktature i 'mafijaške države', tvrdeći da su mnoge osobe oko Putina motivirane manje ideologijom, a više profitom ostvarenim ratom. Također je rekao da je Putin odustao od bilo kakvog oklijevanja oko nastavka rata, unatoč rastućoj zabrinutosti među dijelovima ruske elite zbog njegove ekonomske cijene, predviđajući još jednu mobilizaciju nakon izbora u rujnu. Unatoč preostalim vojnim resursima Rusije, Kasparov naglašava da se njezin imperijalni sustav bliži kolapsu. "Mislim da ćemo za našeg života vidjeti kraj Ruskog Carstva", rekao je. "To je kao dinosaur. Kad umre i padne, ne želite biti pored njega", kazao je. "Za deset godina Rusija neće postojati u svojim sadašnjim granicama", rekao je Kasparov, opisujući je kao 'zombi carstvo' sposobno ubiti mnogo ljudi prije nego što konačno propadne.

Bivši svjetski šahovski prvak također je pozvao Poljsku i Ukrajinu da spriječe sporove oko zajedničke povijesti da naštete njihovoj suradnji protiv Moskve. Kasparov je rekao da je "tragično" što su se dvije zemlje suočene s istom prijetnjom uplele u nesuglasice oko povijesnih pritužbi . "Ako pogledate širu sliku, glavna prijetnja poljskoj neovisnosti ili ukrajinskoj neovisnosti bio je ruski imperijalizam", rekao je. Kasparov je razgovarao s TVP Worldom tijekom posjeta Poljskoj, gdje se sastao s predsjednikom Karolom Nawrockim, a trebao je razgovarati i s ministrom vanjskih poslova Radoslawom Sikorskim.