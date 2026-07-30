Loša vijest za Hrvate u Austriji: Na bankomatima odjednom možete podići upola manje novca

Kako je u četvrtak javila austrijska televizija ORF i drugi domaći mediji, na nekim bankomatima u Austriji korisnici odjednom mogu podići samo 200 eura gotovine, umjesto dosadašnjih 400. Novim ograničenjem pogođeno je nekoliko stotina bankomata, izvijestila je austrijska Narodna banka (OeNB). Ovisno je o kojoj se austrijskoj banci radi.

Ova vijest važna je i za brojne Hrvate koji putuju u Austriju ili su u tranzitu kroz ovu alpsku zemlju, ako im ponestane gotovine. Glasnogovornik Narodne banke Austrije rekao je kako je dosad standardni limit austrijskih banaka za isplatu gotovine na bankomatima iznosio 400 eura. Međutim, to ograničenje nije obavezno, stoga su neovisni operateri (banke) odlučili uvesti niža gotovinska ograničenja na nekim bankomatima. Poruka onima koji trebaju više gotovine od 200 eura glasi da i dalje mogu podići željeni iznos, iako to može zahtijevati nekoliko uzastopnih podizanja novca na bankomatu. Naime, limit podizanja njihove banke i dalje ostaje nepromijenjen!

Zašto se uopće onda uvodi to novo ograničenje, pitaju se mnogi Austrijanci. Odgovor je očito nervirajući, jer ih uvijek netko lupa po džepu. Prema pojašnjenju austrijske Narodne banke, razlog za niže limite, odnosno ograničenja za podizanje gotovine na bankomatima leži u “poslovnom modelu operatora”, tj. banke. One obično zarađuju na temelju broja izvršenih transakcija, a ne iznosa koji se isplaćuje odnosno podiže. Stoga je nekoliko manjih isplata preko bankomata ekonomski znatno unosije od jedne veće isplate, ističe OeNB. Dakle, banke će dodatno zarađivati.

Austrijska Narodna banka izvijestila je kako je zasad novim ograničenjem podizanja gotovine pogođeno nekoliko stotina bankomata u Austriji, od ukupno oko 8900, koliko ih ima širom ove alpske zemlje. Neke austrijske banke već su se oglasile i poručile da nemaju namjeru mijenjati dosadašnji limit od 400 eura, jer ne žele dodatno zarađivati na svojoj klijenteli. O onima koje misle i rade drugačije, uskoro će se, i poimenice, više znati.