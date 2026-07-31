VIDEO Trenutak strave na autocesti. Guma izletjela preko ograde i silovito udarila u automobil, ostao je potpuno smrskan

Šokantna snimka zabilježila je trenutak u kojem je odvojena automobilska guma preletjela autocestu Interstate 76 u američkom gradu Philadelphiji i silovito udarila u terenac. Incident se dogodio u zapadnom prometnom traku autoceste Schuylkill Expressway, u blizini izlaza za Girard Avenue. Televizija NBC10 objavila je snimku s kamere drugog vozila na kojoj se vidi kako guma odskače preko središnje zaštitne ograde, a zatim velikom snagom udara u SUV.

🚨 Flying tire smashes into SUV on highway.



Dashboard camera captured the moment a tire slammed into an SUV on a Philadelphia highway, completely destroying the front end.



Would you have been able to keep control 👀. pic.twitter.com/inBigmBFJp — Newsance (@Iamprivex) July 31, 2026

Udarac je bio toliko snažan da su se od vozila odvajali dijelovi i letjeli komadići, dok je guma nakon sudara poletjela visoko u zrak. Vozač terenca pritom praktički nije imao vremena reagirati niti izbjeći udar. Policija savezne države Pennsylvanije istražuje odakle je guma došla. Zasad nisu objavljene službene informacije o mogućim ozlijeđenima.