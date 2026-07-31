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KOMADI VOZILA LETJELI CESTOM

VIDEO Trenutak strave na autocesti. Guma izletjela preko ograde i silovito udarila u automobil, ostao je potpuno smrskan

Screenshot/X
Autor
Lorena Posavec
31.07.2026.
u 09:38
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Udarac je bio toliko snažan da su se od vozila odvajali dijelovi i letjeli komadići

Šokantna snimka zabilježila je trenutak u kojem je odvojena automobilska guma preletjela autocestu Interstate 76 u američkom gradu Philadelphiji i silovito udarila u terenac. Incident se dogodio u zapadnom prometnom traku autoceste Schuylkill Expressway, u blizini izlaza za Girard Avenue. Televizija NBC10 objavila je snimku s kamere drugog vozila na kojoj se vidi kako guma odskače preko središnje zaštitne ograde, a zatim velikom snagom udara u SUV.

Udarac je bio toliko snažan da su se od vozila odvajali dijelovi i letjeli komadići, dok je guma nakon sudara poletjela visoko u zrak. Vozač terenca pritom praktički nije imao vremena reagirati niti izbjeći udar. Policija savezne države Pennsylvanije istražuje odakle je guma došla. Zasad nisu objavljene službene informacije o mogućim ozlijeđenima. 

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Ključne riječi
nesreća Automobil guma autocesta

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