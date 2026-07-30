U Austriji samo u lipnju oko 300 mrtvih od ekstremnih vrućina. Novi toplinski val zapljusnuo ovu alpsku zemlju

Austrija je u opasnom zagrljaju još jednog toplinskog vala. U četvrtak su u ovoj alpskoj zemlji opet zabilježene temperature od gotovo 40 stupnjeva Celzija. Današnje žarište bio je Tulln-Langenlebarn u austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji, gdje je zabilježeno, za Austriju, nevjerojatnih 39 stupnjeva Celzija. U nadolazećim danima, kako najavljuju domaći meteorolozi, mogao bi čak biti oboren dosadašnji austrijski toplinski rekord od 40,5 stupnjeva Celzija, postavljen 8. kolovoza 2013. godine. Tijekom ovogodišnjeg toplinskog vala u lipnju, Bad Deutsch-Altenburg u Donjoj Austriji, zagrijao se je na 40,1 stupnjeva i nakon 13 godina gotovo srušio austrijski rekord.

Austrijski stručnjaci tvrde da su visoke temperature u mjesecu lipnju u Austriji bile samo “šokantni vjesnik” onoga što sada očekuje ovu alpsku zemlju. Temperaturni trend trenutno ide uzlaznom putanjom i neki modeli za srpanj, koji je na izmaku, te kolovoz predviđaju temperature iznad 41 stupanj Celzija, i novi austrijski rekord. Prema izračunu austrijskog Greenpeace, temeljenom na podacima austrijskog Državnog zavoda za statistiku, samo u lipnju ove godine, oko 300 ljudi u Austriji je umrlo od posljedica ekstremnog toplinskog vala.

Ova društveno-ekološka organizacija oštro kritizira austrijskog ministra za zaštitu klime i okoliša Norberta Totschniga iz Narodne stranke (ÖVP) da je i dalje “neaktivan”, iako austriju zapljuskuju toplinski valovi, jedan za drugim. Greenpeace poziva austrijskog ministra da hitno poduzme mjere za zaštitu građana od ekstremnih vrućina, ukazujući da je to “novi izazov” s kojim se treba ozbiljno i hitno, uhvatiti u koštac. Uz opasku kako bi Paket mjera za pomoć u nuždi protiv ekstremnih vrućina trebao sadržavati - otvaranje javnih prostora s rashladnim uređajima za vrijeme vikenda, te omogućavanje besplatnog ulaza u javne bazene i kupališta, kao i besplatan javni prijevoz.

Nadalje, od Toschniga se također očekuje da što je moguće brže predstavi ambiciozan i učinkovit prijedlog Zakona o zaštiti klime, te pokrene sveobuhvatnu inicijativu za obnovu nedovoljno izoliranih zgrada. “Oko 300 ljudi umrlo je u lipnju od posljedica ekstremnih vrućina. Sada je Austrija ponovno u zagrljaju ekstremnog toplinskog vala, ali nadležni ministar Norbert Totschnig ostavlja stanovništvo u ovoj izvanrednoj situaciji na cjedilu, čime ugrožava živote i zdravlje brojnih ljudi u Austriji. Ako ministar Totschnig odmah ne donese Paket mjera za pomoć u nuždi protiv izvanrednih vrućina i ne predstavi dugo očekivani zakon o zaštiti klime, onda se mora postaviti pitanje, da li je on prava osoba na dužnosti ministra za zaštitu klime”, izjavio je Marc Dengler, stručnjak za klimu i energiju u Greenpeaceu Austrija, a prenijela je Austrijska novinska agencija APA.

Inače, austrijska Državna agencija za zdravlje i sigurnost hrane (AGES) objavljuje jednom godišnje podatke o smrtnim slučajevima vezanim uz ekstremne vrućine. Prema podacima AGES-a prošle je godine nesnosna vrućina u Austriji odnijela 449 ljudskih života. Greenpeace je sada prvi put u Austriji izračunao prekomjernu smrtnost kao posljedicu jednog toplinskog vala, na temelju podataka austrijskog Državnog statističkog zavoda. I to na način da je izračunala očekivani tjedni prosjek za lipanj, na temelju podataka o smrtnim slučajevima u posljednjih pet godina i usporedila ga s 26. i 27. kalendarskim tjednom ove godine.

Kako se navodi u APA-inom izvješću vezanom za Greenpeaceov izračun, stvarni broj smrtnih slučajeva je navodno još veći, jer kod obračuna nisu uzete u obzir dugoročne zdravstvene posljedice ekstremnih vrućina. Kako se navodi, ekstremne vrućine su posebno opasne za malu djecu i starije osobe. Uz napomenu kako toplinski udari veoma rijetko dovode izravno do smrti. U većini slučajeva do fatalnog ishoda dovodi kombinacija visoke temperature i aktualnog zdravstvenog stanja osobe, kao što su kardiovaskularne bolesti, bolesti pluća, bubrega i drugih unutarnjih organa.

Ono što i oporba traži od savezne austrijske Vlade je da se bolnicama, dječjim vrtićima i domovima za starije i nemoćne osobe, te ostalim javnim službama i institucijama te kritičnoj infrastrukturi osigura pravno obvezujuća zaštita od razorne topline i ekstremnih toplinskih valova. Prije svega adekvatno hlađenje tijekom toplinskih valova, koji ne prestaju, već sve češće i duže zapljuskuju Austriju. Stalne vrućine također uzrokuje ekstremnu sušu diljem Austrije. Pad vodostaja, isušivanje bunara i potreba za hitnim zalihama vode sve su prisutnije. Stanovništvo se upozorava da pažljivo koriste vodu, ne zalijevaju travnjake i vrtove, a punjenje bazena je u nekim pokrajinama, kao primjerice Gornjoj Austriji “apsolutno zabranjeno”.