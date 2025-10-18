Hrvati koji putuju u ovu zemlju od 1. studenoga trebaju paziti: Kazne za prekršitelje idu i do 10.000 eura

Od 1. studenog do 15. travnja sljedeće godine u Austriji je na snazi obveza korištenja zimskih guma za sva cestovna vozila u zimskim uvjetima, poput snijega, bljuzgavice ili leda. Ovaj propis ključan je za osiguranje sigurnosti na cestama, a nepoštivanje može rezultirati visokim kaznama i problemima s osiguranjem. Zimske gume moraju biti označene simbolom „M+S“ (ili varijacijama poput „MS“, „M&S“, „M/S“) i/ili simbolom pahuljice, uz minimalnu dubinu profila od 4 mm. Gume za sva godišnja doba također su dopuštene ako zadovoljavaju ove uvjete. "Zimske gume pružaju bolje prianjanje i kontrolu nad vozilom u zimskim uvjetima, čime se smanjuje rizik od nesreća", ističe Erich Groiss, tehnički koordinator ARBÖ-a. Vozačima u Austriji se savjetuje da zamjenu guma obave već sredinom listopada kako bi izbjegli gužve u servisima. "Mnogi vozači svake godine zaboravljaju na ovu obvezu, što dovodi do poteškoća s pronalaženjem slobodnih termina u radionicama“, upozorava Groiss. Nepoštivanje propisa može imati ozbiljne posljedice. U ekstremnim slučajevima, poput ugrožavanja sigurnosti, policija može izreći kazne do 10.000 eura. Osim toga, u slučaju prometne nesreće bez zimskih guma, vozači riskiraju probleme s osiguravajućim društvima. "Strogo pridržavanje propisa o zimskim gumama ključno je za izbjegavanje pravnih problema i osiguravanje sigurnosti", naglašava Johann Kopinits, pravni stručnjak ARBÖ-a, javlja Heute.

Kada je obvezna zimska oprema u Hrvatskoj?

Podsjetimo, u Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Prema Odluci o obaveznoj uporabi zimske opreme („NN“ br. 121/20.), od 15. studenog do 15. travnja svi vozači, osim vozila oružanih snaga Republike Hrvatske, moraju koristiti zimsku opremu bez obzira na vremenske uvjete. Vozačima u Hrvatskoj koji ne koriste zimsku opremu ili voze na cestama gdje je promet njihovih vozila zabranjen prijeti novčana kazna od 132,72 eura, uz moguću naredbu za prekid vožnje ili korištenje odgovarajuće opreme.

Hrvati koji putuju u ovu zemlju od 1. studenoga trebaju paziti: Kazne za prekršitelje idu i do 10.000 eura Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što je zimska oprema?

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 85/16.; 24/17., 70/19., 60/20. i 79/23) propisano je sljedeće:

- Zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t sukladno ovom Pravilniku, smatraju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.

- Zimskom opremom autobusa sukladno ovom Pravilniku, smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima.

- Pneumatici s čavlima ne smiju se postavljati na motorna vozila.

- Pneumatici moraju biti primjereni za uporabu na vozilima ovisno o dimenzijama, brzini i nosivosti vozila.

- Pneumatici na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama što ih je odobrio proizvođač, namijenjeni za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo može kretati, te moraju biti dimenzionirani da izdrže najveće dopušteno osovinsko opterećenja vozila.

- Pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po dimenzijama, obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici, konstrukciji (radijalne, dijagonalne itd.) i marki/tipu.

Također u Hrvatskoj od 1. studenoga do 31. ožujka, prema članku 102. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozači motornih vozila dužni su koristiti dnevna ili kratka svjetla i tijekom dana. Za motocikle i mopede ova obveza vrijedi tijekom cijele godine. Prometni stručnjaci ističu da upaljena svjetla povećavaju vidljivost vozila, čime se značajno doprinosi sigurnosti u prometu i smanjenju nesreća, čak i po sunčanom vremenu. Iako se obveza paljenja svjetala tijekom zimskog računanja vremena dijelom temelji na ekološkim razlozima, stručnjaci smatraju da prednosti sigurnosti nadmašuju minimalnu potrošnju goriva. Uoči zimskih mjeseci, vozači se pozivaju da pravovremeno pripreme svoja vozila za zimske uvjete, provjere stanje pneumatika i osiguraju propisanu opremu.