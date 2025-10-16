FOTO Spektakularni prizori! Naši heroji pokazali svoje vještine
U Vatrogasnom centru za treninge, edukaciju i tehnološki razvoj u Vučevici u splitskom zaleđu, u četvrtak je počeo trodnevni Međunarodni simpozij o vatrogastvu na kojem sudjeluje više od 1.000 vatrogasac i vatrogasnih stručnjaka iz 10-ak zemalja, a zemlja partner je Njemačka.
Na početku 15. po redu stručnog skupa Hrvatske vatrogasne zajednice priređena je pokazna vježba gašenja šumskog požara. U pokaznoj su vježbi osim vatrogasac sudjelovali kanader, air tractor i protupožarni helikopter.
U sklopu Međunarodnog simpozija o vatrogastvu priređena je i izložba suvremene vatrogasne opreme. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je kako je Vlada učinila vidljiv iskorak u pozicioniranju i razvoju vatrogasnog sustava.
"Vatrogasni sustav je uz vojsku i policiju iznimno važan dio sustava domovinske sigurnosti," naglasio je ministar Medved. Ocijenio je da je vatrogasni sustav u Hrvatskoj izvrsno organiziran, dodavši kako zaštita od požara stavlja nove izazove i potrebu novih tehnologija i novih taktika.
Glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske Slavko Tucaković napomenuo je da je i kod nas, u Zagrebu bilo više slučajeva izbijanja požara na mobitelima i električnim biciklima koje se ostavlja na stepeništima u blizini gorivih materijala.
Osvrnuvši se na ovogodišnju protupožarnu sezonu Tucaković je naglasio da smo "ove godine imali veći broj požara no lani. ali je površina opožarenog područja trostruko manja zahvaljujući brzim intervencijama i organiziranosti vatrogasnih sustava".
"Izgradit će se i sportski tereni koji će biti u funkciji europskih studentskih igara 2028. godine a nakon toga koristit će ih građani," rekao je Boban. Najavio je da će se ubuduće godišnji skupovi vatrogasaca i vatrogasnih stručnjaka uvijek održavati u Vatrogasnom centru u Vučevici.