U ambalaži međimurskog prodaju egipatski krumpir

Sugerira se da je domaće, a kad se podrobnije iščita deklaracija, od domaćega ni “d”, žale se potrošači, koji još uvijek nemaju naviku da u šoping idu s povećalom. No trebali bi. Jer čak i kad im lice i naličje pakiranja od 2,5 kilograma krumpira pripremljenog za prženje ili pečenje govori da je taj krumpir domaći, “međimurski”, a reklamiraju ga i dvije krumpirolike maskote s dignutim palčevima, treba podrobno čitati deklaracije. A one ovih dana govore kako je “međimurski” krumpir tvrtke Dodlek-agro koji se prodaje u Konzumu – egipatski!

Povlače pošiljke

– To se ne smije raditi! Naš međimurski krumpir još nije brendiran pa udruga tvrtku ne može teretiti zbog toga. No očito je riječ o zavaravanju potrošača i krivotvorenju podataka, zbog čega bi trebala reagirati i inspekcija – kaže Damir Mesarić, predsjednik Udruge međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira. S obzirom na to da zaštitu međimurskog krumpira – kalampera, koja traje već 12 godina, koči birokracija, nije isključeno da će od njega, prije nego mu zaštite zemljopisno porijeklo, stvoriti robnu marku. No kakva god bila sudbina međimurskog krumpira, njegovim se perjem ne može kititi ni egipatski, ni lički ni bilo koji drugi, poručuje Mesarić, ističući kako lanjska sezona nije bila dobra za njemački, francuski ili nizozemski krumpir koji su podbacili zbog suše. No dobra sezona u Hrvatskoj značila je njegov pojačan izvoz u Mađarsku, Sloveniju, Crnu Goru, Rumunjsku, Bugarsku... pa je danas u Međimurju naći ijedan krumpir za prodaju.

– Očito se sad neki moraju snalaziti pa uvoze. No ako je egipatski, neka tako i napišu – tvrdi on.

Mirjan Dodlek, direktor Dodlek-agra, kaže kako tvrdnju na ambalaži o međimurskom krumpiru nisu stavili kako bi ljudima rekli da je sadržaj međimurski, već je riječ o sloganu tvrtke.

– I Konzum nam je jučer ukazao na problem, da kupce dovodimo u zabludu i da se žale, pa smo dio krumpira povukli iz maloprodaje i veleprodaje i prepakirat ćemo ga u drugu ambalažu. Preostali dio vraćamo u ponedjeljak iz Splita – kazao je Dodlek. Objašnjava kako nikoga nisu htjeli dovesti u zabludu, inače na deklaraciji ne bi napisali da je krumpir iz Egipta.

– Još prošlog tjedna pakirali smo stari, međimurski krumpir, a kako staroga više nema jer je ono što je ostalo jako loše kvalitete, dogovorili smo se s Konzumom da uvezemo mladi iz Egipta i idemo na manja pakiranja. Od ponedjeljka smo u prodaju poslali 10 paleta. Uopće nismo razmišljali da bi zbog ambalaže mogao nastati cirkus – rekao je Dodlek.

Iz stručnih službi Ministarstva poljoprivrede odgovaraju kako sva pretpakirana ili zapakirana hrana mora biti označena sukladno zahtjevima propisanim Uredbom (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani te drugim posebnim propisima koji se odnose na određenu hranu. Sve informacije na hrani, obvezne i dobrovoljne, moraju biti točne, jasne i lako razumljive potrošaču. Također ne smiju biti obmanjujuće, između ostalog i glede podrijetla hrane.

“Krivi su”

– Vezano uz navođenje naziva “Međimurski krumpir” na proizvodu iz upita, ističemo kako je na etiketi jasno istaknuto da je krumpir podrijetlom iz Egipta, stoga se isticanje predmetnog naziva koje aludira na međimursko podrijetlo smatra dovođenjem potrošača u zabludu. Iz tog razloga, Ministarstvo poljoprivrede podnijet će prijavu Državnom inspektoratu u okviru kojeg od 1. travnja 2019. godine posluje poljoprivredna inspekcija – napominju.

Inače, naziv “Međimurski krumpir/Međimurski kalamper” trenutačno je u postupku zaštite kao zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla.

Postupak se vodi na nacionalnoj razini te će po završetku postupka, odnosno stupanja na snagu prijelazne nacionalne zaštite, naziv Međimurski krumpir moći će koristiti samo proizvođači koji imaju valjanu Potvrdu o sukladnosti sa specifikacijom, a do trenutka zaštite predmetnog naziva, može se koristiti za svaki krumpir koji dolazi s područja Međimurja, poručili su iz Ministarstva poljoprivrede.