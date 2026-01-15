Naši Portali
ŽENA KOJA JE GANULA GENSCHERA

'Pala sam ispred njega na koljena. Govorila sam mu i molila ga na njemačkom da pomogne i spasi Hrvatsku'

Autor
Stipe Puđa
15.01.2026.
u 21:21

Genschera, kao jako emotivna čovjeka, sve je to dirnulo toliko da je potom izrekao onu poznatu rečenicu, koja je bila prva javna najave njemačkog priznanja Hrvatske

Povodom Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, u izvornom obliku prenosimo članak objavljen u Večernjem listu 2021. godine

U mozaiku osoba iz hrvatskog iseljeništva koje su uveliko zaslužne za njemačko priznanje Hrvatske posebno mjesto zauzima Amalia-Ljubica Janović, 83-godišnja vitalna Podravka iz Vira kod Koprivnice, koja je zajedno sa svojim suprugom bokeljskim Hrvatom iz okolice Tivta dr. Stanislavom Janovićem od davne 1965. godine svu svoju snagu i slobodno vrijeme posvetila borbi za Hrvatsku. Njihova obiteljska kuću u Idsteinu nedaleko od Frankfurta desetljećima je bila utočište mnogim Hrvatima koje su, poput Brune Bušića i mnogih drugih boraca za samostalnu Hrvatsku, progonile jugokomunističke vlasti.

