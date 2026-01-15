'Pala sam ispred njega na koljena. Govorila sam mu i molila ga na njemačkom da pomogne i spasi Hrvatsku'

Povodom Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, u izvornom obliku prenosimo članak objavljen u Večernjem listu 2021. godine



U mozaiku osoba iz hrvatskog iseljeništva koje su uveliko zaslužne za njemačko priznanje Hrvatske posebno mjesto zauzima Amalia-Ljubica Janović, 83-godišnja vitalna Podravka iz Vira kod Koprivnice, koja je zajedno sa svojim suprugom bokeljskim Hrvatom iz okolice Tivta dr. Stanislavom Janovićem od davne 1965. godine svu svoju snagu i slobodno vrijeme posvetila borbi za Hrvatsku. Njihova obiteljska kuću u Idsteinu nedaleko od Frankfurta desetljećima je bila utočište mnogim Hrvatima koje su, poput Brune Bušića i mnogih drugih boraca za samostalnu Hrvatsku, progonile jugokomunističke vlasti.