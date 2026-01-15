Grenlandska ministrica u suzama zbog Trumpovih prijetnji: 'Pritisak je nepodnošljiv'

Grenlandska ministrica vanjskih poslova rasplakala se dok je opisivala "intenzivan pritisak" i prijetnje Donalda Trumpa da će preuzeti teritorij. Vivian Motzfeldt i danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen sastali su se u srijedu u Bijeloj kući s američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom na razgovorima koji su završili "temeljnim neslaganjem". "U našem odjelu smo jako naporno radili, iako nas nema puno", rekla je za nacionalnu televiziju KNR nakon razgovora. "Obično ne bih voljela izgovoriti ove riječi, ali reći ću ih: vrlo smo jaki. Dajemo sve od sebe. Ali posljednjih dana, naravno... " Motzfeldt se nakratko slomila i suzdržavala suze dok je govorila: "Jako sam emotivna. Preplavljena sam. Posljednji dani bili su teški. Naše pripreme i sve veći pritisak, bilo je intenzivno". Naglasila je da je vlada Grenlanda "snažna" i obećala da će raditi "kako bi se osiguralo da se grenlandski narod u zemlji može osjećati sigurno i živjeti sigurno", dodajući: "Koristimo sve svoje snage kako bismo to postigli dok nastavljamo rad".

Američki predsjednik jasno je dao do znanja da želi taj teritorij, za koji je više puta tvrdio da je ključan za "nacionalnu sigurnost". No, naišao je na žestok otpor diljem Europe. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u četvrtak da bi svaki pokušaj članice NATO-a da preuzme kontrolu nad drugom članicom bio "kraj svijeta kakvog poznajemo". "Pokušaj preuzimanja (dijela) države članice NATO-a od strane druge države članice NATO-a bio bi politička katastrofa", rekao je na konferenciji za novinare. "To bi bio kraj svijeta kakvog poznajemo, koji je jamčio svijet utemeljen na NATO solidarnosti, koji je obuzdavao zle sile povezane s komunističkim terorom ili drugim oblicima agresije". Saveznici NATO-a poslali su vojna pojačanja na Grenland u nastojanju da ojačaju njegovu obranu usred neizvjesnosti. Mali kontingent francuskog vojnog osoblja, koji se sastoji od 15 ljudi, stigao je u četvrtak u glavni grad Nuuk.

Finska šalje dva vojna časnika za vezu u misiju utvrđivanja činjenica, dok Velika Britanija šalje jednog vojnog časnika na Arktik kao pomoć. Njemačka je rasporedila izviđački tim od 13 ljudi, kao i transportni avion A400M, ali dužnosnici su rekli da će oni ostati na teritoriju samo do subote. Švedska je u srijedu potvrdila raspoređivanje vojnih časnika na Arktik na zahtjev Danske. Danski ministar obrane Troels Lund Poulsen rekao je da je plan imati vojnu prisutnost "u rotaciji" sa saveznicima koji će sudjelovati u vojnim vježbama u nadolazećim tjednima, kako bi se izgradila trajnija prisutnost. Švedski ministar obrane u četvrtak je odbacio Trumpove tvrdnje da je Grenland "prekriven kineskim i ruskim brodovima posvuda" i opisao ih kao "pretjerivanje". "Ako tvrdite da je Grenland preplavljen ruskim i kineskim brodovima, to je pretjerivanje s obzirom na procjene koje radimo za regiju", rekao je Pal Johnson za The Telegraph.

Danska i SAD su se dogovorile o osnivanju radne skupine za raspravu o načinima rješavanja svojih razlika, budući da Trump i dalje uporno tvrdi da mu je Grenland potreban za "nacionalnu sigurnost" njegove zemlje. "Skupina bi se, po našem mišljenju, trebala usredotočiti na to kako riješiti američke sigurnosne probleme, a istovremeno poštovati crvene linije Kraljevine Danske", rekao je Rasmussen novinarima u srijedu. Rekao je da američka akvizicija Grenlanda "apsolutno nije potrebna".