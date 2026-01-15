Bijela kuća: Europske snage na Grenlandu neće promijeniti Trumpove stavove

Bijela kuća priopćila je u četvrtak da je sastanak američkih dužnosnika s predstavnicima Danske i Grenlanda bio produktivan i naglasila da slanje europskih snaga na Grenland neće utjecati na stav predsjednika Donalda Trumpa o tom teritoriju. "Ne mislim da snage u Europi utječu na predsjednikov proces donošenja odluka, niti da utječu na njegov cilj akvizicije Grenlanda", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. Europske zemlje poslale su manji broj vojnog osoblja na Grenland u četvrtak, dok je Danska izjavila da nastavlja s planovima za "veću i trajniju" NATO prisutnost kako bi osigurala otok koji Trump želi osvojiti. Skromno raspoređivanje europskih snaga, namijenjeno pomoći Danskoj u pripremi vojnih vježbi, poslalo je snažnu poruku podrške dan nakon što sastanak dužnosnika SAD-a, Danske i Grenlanda nije urodio plodom.

Nakon tog sastanka, Trump je ponovio svoju tvrdnju da se na Dansku ne može osloniti da će zaštititi Grenland ako ga Rusija ili Kina ikada požele okupirati. Trump kaže da je strateški smješten i mineralima bogat otok ključan za sigurnost SAD-a te nije isključio upotrebu sile za njegovo zauzimanje. Grenland i Danska kažu da nije na prodaju i da su prijetnje silom nepromišljene. Danski ministar obrane, Troels Lund Poulsen, rekao je novinarima u Kopenhagenu u četvrtak da nema konačnu brojku za predviđenu proširenu prisutnost NATO-a na Grenlandu. "Jasno je da ćemo moći planirati veću i trajniju prisutnost tijekom 2026. i to je ključno kako bismo pokazali da sigurnost na Arktiku nije važna samo za Kraljevinu Dansku, već za cijeli NATO", rekao je.