Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 235
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
I DALJE ŽELI PREUZETI TERITORIJ

Bijela kuća: Europske snage na Grenlandu neće promijeniti Trumpove stavove

Trump Signs a Bill Allowing Schools to Serve Whole and 2% Milk
AdMedia/NEWSCOM
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
15.01.2026.
u 22:03

Nakon sastanka, Trump je ponovio svoju tvrdnju da se na Dansku ne može osloniti da će zaštititi Grenland ako ga Rusija ili Kina ikada požele okupirati

Bijela kuća priopćila je u četvrtak da je sastanak američkih dužnosnika s predstavnicima Danske i Grenlanda bio produktivan i naglasila da slanje europskih snaga na Grenland neće utjecati na stav predsjednika Donalda Trumpa o tom teritoriju. "Ne mislim da snage u Europi utječu na predsjednikov proces donošenja odluka, niti da utječu na njegov cilj akvizicije Grenlanda", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. Europske zemlje poslale su manji broj vojnog osoblja na Grenland u četvrtak, dok je Danska izjavila da nastavlja s planovima za "veću i trajniju" NATO prisutnost kako bi osigurala otok koji Trump želi osvojiti. Skromno raspoređivanje europskih snaga, namijenjeno pomoći Danskoj u pripremi vojnih vježbi, poslalo je snažnu poruku podrške dan nakon što sastanak dužnosnika SAD-a, Danske i Grenlanda nije urodio plodom.

Nakon tog sastanka, Trump je ponovio svoju tvrdnju da se na Dansku ne može osloniti da će zaštititi Grenland ako ga Rusija ili Kina ikada požele okupirati. Trump kaže da je strateški smješten i mineralima bogat otok ključan za sigurnost SAD-a te nije isključio upotrebu sile za njegovo zauzimanje. Grenland i Danska kažu da nije na prodaju i da su prijetnje silom nepromišljene. Danski ministar obrane, Troels Lund Poulsen, rekao je novinarima u Kopenhagenu u četvrtak da nema konačnu brojku za predviđenu proširenu prisutnost NATO-a na Grenlandu. "Jasno je da ćemo moći planirati veću i trajniju prisutnost tijekom 2026. i to je ključno kako bismo pokazali da sigurnost na Arktiku nije važna samo za Kraljevinu Dansku, već za cijeli NATO", rekao je.

Norveška šokirana Milanovićevom izjavom, sada mu stigao odgovor: 'Ne može se uspoređivati...'
Ključne riječi
Danska Europa Grenland Donald Trump SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!