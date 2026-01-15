Naši Portali
FOTOMAC

Dinamo sprema senzacionalnu razmjenu igrača? Lansirana je nevjerojatna vijest iz Turske!

Dinamo izgubio na Maksmiru: Hajduk pobjedom otvorio novu sezonu HNL-a
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
15.01.2026.
u 21:21

Prema pisanju urednika turskog portla Fotomaca, zagrebački klub otvoren je za razmjenu igrača u kojoj bi se u Maksimir vratio Dominik Livaković

Španjolski nogometni prvoligaš Girona i dalje iščekuje odlazak hrvatskog vratara Dominika Livakovića u Dinamo, rekao je u četvrtak njen trener Michel Sanchez. Dinamo vodi pregovore s turskim Fenerbahceom o dovođenju Livakovića (31), koji se nalazi na jednogodišnjoj posudbi u Gironi iz koje želi otići.

"Iščekujemo Livakovićev odlazak, trebat će nam novi vratar", izjavio je Sanchez na konferenciji za medije uoči utakmice s Espanyolom.

Girona, čiji je prvi vratar Paulo Gazzaniga (33), u petak će gostovati kod Espanyola nakon što je u prethodna dva kola španjolskog prvenstva pobijedila Osasunu s 1-0 i Mallorcu s 2-1.

Time je pobjegla s dna ljestvice te zauzima 13. mjesto među 20 klubova.

"Penjemo se malo po malo. Imam osjećaj da smo sada konkurentniji", izjavio je Sanchez koji niti jednom nije koristio Livakovića.

Hrvatski vratar nakon polusezone provedene na klupi za pričuve Girone želi otići u Dinamo kako bi branio i dočekao spreman Svjetsko prvenstvo koje počinje u lipnju.

Dinamov sportski direktor Dario Dabac rekao je u utorak da očekuje odgovor Fenerbahcea na poslanu ponudu.

"Postigli smo dogovor s Dominikom i nadamo se da će Fenerbahce zaključiti da je najbolje za sve da Livaković trajno završi u Dinamu", izjavio je.

Prema pisanju urednika turskog portla Fotomaca, zagrebački klub otvoren je za razmjenu igrača u kojoj bi se u Maksimir vratio Dominik Livaković, dok bi put Istanbula mogao Arber Hoxha.

Kako navodi turski medij, Dinamo je svjestan da je Hoxha postao vrlo zanimljiv Fenerbahčeu (i Galatasarayu), ali i da bi povratak Livakovića riješio jedno od ključnih pitanja u momčadi. Upravo zato, u Maksimiru navodno ne isključuju model razmjene, uz eventualnu financijsku korekciju, ovisno o procjeni vrijednosti igrača.

Ključne riječi
Fenerbahce Vatreni Arber Hoxha Dinamo Dominik Livaković

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar ŠČ!
ŠČ!
21:37 15.01.2026.

Suludo! Daleko od toga da Livaković ne bi dobro došao Dinamu, ali dati za uzvrat najboljeg igrača Dinama u polusezoni je vrhunac ludila (ako je istina)! Osim toga, Hoxha sada vrijedi barem 15 mil.EUR!

