Alternativni psihoterapeut i duhovni komunikolog završio u Remetincu jer je poštom naručio 4 kilograma DMT-a

Alternativni psihoterapeut i duhovni komunikolog završio je u Remetincu jer je poštom preko prijatelja i šogorice naručio četiri kg DMT-a iz Perua Nekada je ljude savjetovao o duhovnom razvoju, pisao knjige, održavao alternativne radionice, gostovao u emisiji "Na rubu znanosti", tvrdio da može iscijeliti ljude... A sada je završio Remetincu jer ga se sumnjiči da je ilegalno iz Perua nabavio četiri kilograma halucinogene droge poznate kao DMT. On je Tomislav Budak (63), alternativni je psihoterapeut i duhovni komunikolog, kako se javno predstavljao, a u Remetincu će boraviti neko vrijeme je mu sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio istražni zatvor. Osim njega, zbog istih sumnji je uhićen i njegov prijatelj F.N. (33), koji je također završio u Remetincu te Budakova šogorica V.B. (50), inače profesorica managementa u zdravstvu te predavačica na nekoliko studija. Za razliku od njih dvojice, ona će se braniti sa slobode.

Cijela priča počela je početkom godine i odvijala se u nekoliko navrata i to nakon što je Carina otkrila da iz Perua na više adresa u Zagrebu dolaze sumnjive pošiljke. U slučaj se tada umiješala i policija, koja je tijekom svojih kriminalističkih istraživanja utvrdila da je u sumnjivim pošiljkama bio DMT. Radi se o psihoaktivnoj tvari koja ima halucinogena svojstva i koju šamani diljem Južne Amerike koriste za svoje obrede. No kako to obično biva, DMT je postao popularan i na Zapadu, pogotovo među poslovnim ljudima jer navodno povećava kreativnost pa ga se još zove i LSD-ijem za biznismene. DMT je u nekim zemljama Južne Amerike legalan, no u Europi i SAD-u nije jer njegova konzumacija može dovesti i do srčanog udara, pa čak i kome.

Uglavnom, nakon što je policija potvrdila sumnje Carine, 2. siječnja uhićen je F.N. i to dok je u pošti podizao pošiljku u kojoj je bilo 1,9, kilograma DMT-a, koji je poslan iz Perua. Pretragom njegove kuće nađene su još manje količine te droge, ali i LSD, hašiš.... Zagrebačka policija je i nakon njegovog uhićenja i pritvaranja nastavila kriminalističko istraživanje koje ih je tri dana kasnije dovelo do Budaka i V.B. kojoj je poštom iz Perua stiglo 1,84 kg DMT-a. Budak je po neslužbenim informacijama nakon uhićenja priznao da je on bio krajnji korisnik DMT-a, kojeg je, kako je kazao, naručio preko prijatelja i šogorice.

- Kada sam to naručio preko njih iz Perua, nisam im rekao da je riječ o drogi. Tu sam supstancu prije nekoliko godina probao u Brazilu. Tamo je DMT legalan. On mi pomaže u psihičkom oporavku jer me iscjeljivanje kojim se bavim zna iscrpiti - branio se Budak. V.B. je pak kazala kako ona nije znala da je u paketu droga. - Šogor mi je kazao da je naručio pošiljku kakaovca iz Perua. Rekao mi je da to samo podignem i pričuvam za njega jer je nekoliko mjeseci bio na moru - branila se V.B. Njezinoj obrani je sudac istrage očito vjerovao više no obrani Budaka, pa će se ona u nastavku postupka braniti sa slobode.