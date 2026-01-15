Božo Skoko: 'Hrvati se mogu žaliti na koješta, ali dovoljno je prisjetiti se gdje smo bili te 1992. godine'

Prema najnovijem Henley Passport Indexu, temeljem podataka Međunarodne agencije za zračni promet i analize putovnica iz 199 država, hrvatska putovnica nalazi se na visokom 6. mjestu po jačini. Bez vize, hrvati mogu putovati u čak 183 zemlje. Singapur je zauzeo prvo mjesto, na drugom su Japan i Južna Koreja, treće mjesto dijele Danska, Luksemburg, Španjolska, Švedska i Švicarska, a američka putovnica pala je na 10. mjesto, javlja Daily mail.

Ovaj podatak komentirao je i Božo Skoko, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za odnose s javnošću. Prisjetio se, prvenstveno, važnog događaja koji se dogodio na današnji dan. 'Na današnji dan, prije 34 godine Republika Hrvatska je postala međunarodno priznata država. Koliko smo od tada uznapredovali svjedoči i najnovije rangiranje najmoćnijih putovnica na svijetu', kaže. Istaknuo je i da je hrvatska putovnica sada jača čak i od kanadske i australske.

U svojoj izjavi dao je naslutiti količinu ponosa koju osjeća, te je posao jasnu poruku. 'Nije čudo što mnogi otkrivaju svoje hrvatske korijene i žele imati hrvatsko državljanstvo. Možemo se žaliti na koješta i biti nezadovoljni s mnoštvom stvari, ali nekad je dovoljno prisjetiti se gdje smo bili te 1992. koju danas spominjemo, a gdje smo danas', ističe Skoko.