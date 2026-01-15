Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Ogromna borba Hrvatske i Grčke u ključnom dvoboju
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATSKA MEĐU JAČIM PUTOVNICAMA

Božo Skoko: 'Hrvati se mogu žaliti na koješta, ali dovoljno je prisjetiti se gdje smo bili te 1992. godine'

Zagreb: Profesor Božo Skoko
Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL (ilustracija)
1/3
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
15.01.2026.
u 19:55

Skoko se prisjetio, prvenstveno, važnog događaja koji se dogodio 15.siječnja 1992.godine

Prema najnovijem Henley Passport Indexu, temeljem podataka Međunarodne agencije za zračni promet i analize putovnica iz 199 država, hrvatska putovnica nalazi se na visokom 6. mjestu po jačini. Bez vize, hrvati mogu putovati u čak 183 zemlje. Singapur je zauzeo prvo mjesto, na drugom su Japan i Južna Koreja, treće mjesto dijele  Danska, Luksemburg, Španjolska, Švedska i Švicarska, a američka putovnica pala je na 10. mjesto, javlja Daily mail.

Ovaj podatak komentirao je i Božo Skoko, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za odnose s javnošću. Prisjetio se, prvenstveno, važnog događaja koji se dogodio na današnji dan. 'Na današnji dan, prije 34 godine Republika Hrvatska je postala međunarodno priznata država. Koliko smo od tada uznapredovali svjedoči i najnovije rangiranje najmoćnijih putovnica na svijetu', kaže. Istaknuo je i da je hrvatska putovnica sada jača čak i od kanadske i australske. 

U svojoj izjavi dao je naslutiti količinu ponosa koju osjeća, te je posao jasnu poruku. 'Nije čudo što mnogi otkrivaju svoje hrvatske korijene i žele imati hrvatsko državljanstvo. Možemo se žaliti na koješta i biti nezadovoljni s mnoštvom stvari, ali nekad je dovoljno prisjetiti se gdje smo bili te 1992. koju danas spominjemo, a gdje smo danas', ističe Skoko. 
Tri zemlje još uvijek nisu priznale Hrvatsku. Znate li koje?

Ključne riječi
1992. Božo Skoko Henley Passport Index putovnice

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!