Od nedjelje ranije pada mrak: Ne zaboravite pomaknuti sat, evo što se još mijenja

Sljedećeg vikenda, u prvim satima nedjelje, završava ljetno računanje vremena i počinje ono zimsko. To znači da kazaljke na satu treba pomaknuti jedan sat unatrag, točnije – s 3 sata ujutro na 2 sata, izvijestio je Državni zavod za mjeriteljstvo vezano uz Uredbu o ljetnom računanju vremena u 2018., 2019., 2020. i 2021.

Vezano uz to, od nedjelje ponovno na snagu stupa obveza paljenja svjetala na vozilima tijekom dana, na što vozači svakako trebaju pripaziti. Usto, iznova se mijenja i obračun električne energije pa se struja utrošena od 7 do 21 sat obračunava prema višoj tarifi, a od 21 do 7 sati prema nižoj tarifi.

Podsjećamo, EU je donio odluku o ukidanju prelazaka s ljetnog za zimsko vrijeme i obrnuto, a posljednje takvo pomicanje sata trebalo bi biti 2021.

