Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
SLUČAJ SE VEĆ SMATRA POVIJESNIM

Trump povukao potez bez presedana: 'Ovo je zastrašujući dan za Ameriku'

U.S. President Donald Trump signs executives orders at the White House in Washington, D.C.
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/3
VL
Autor
Deutsche Welle
27.09.2025.
u 16:24

Optužnicu protiv Comeyja podnijela je saveznа državna odvjetnica za istočni okrug Virginije. Predsjednik Trump imenovao ju je tek prije nekoliko dana, a prije toga je bila njegova odvjetnica.

Ovaj se slučaj već sada smatra povijesnim: James Comey prvi je bivši direktor FBI-ja koji će završiti na sudu i to zato što je američki predsjednik to zatražio. U optužnici se Comeyja tereti da je lagao pred Kongresom i ometao pravosuđe. U videu na Instagramu Comey je izjavio da je nevin: "Moja obitelj i ja godinama znamo da ima svoju cijenu kad se suprotstaviš Donaldu Trumpu." Ali drukčije živjeti za njih nikada nije bila opcija. „Mi ne padamo na koljena, a ni vi to ne biste trebali." Comey je apelirao na ljude da glasaju „kao da sudbina vaše voljene zemlje ovisi o tome – jer ovisi."

Trump je smijenio Comeyja s položaja direktora FBI-ja 2017. Predsjedniku su smetale FBI-jeve istrage o kontaktima između njegova izbornog stožera i Rusa 2016. Od tada je Trump bezbroj puta zahtijevao da se Comey izvede pred sud. Posljednji put to je učinio prije nekoliko dana na svom mrežnom kanalu Truth Social, objavom upućenom ministrici pravosuđa i glavnoj državnoj odvjetnici Pameli Bondi, piše Deutche Welle.

Ty Cobb, koji je nekad radio pod Trumpom u Bijeloj kući za CNN o optužnici protiv Comeyja kaže: „Prvi put u povijesti jedan je predsjednik naredio svojoj glavnoj državnoj odvjetnici neka optuži njegove osobne neprijatelje. A umjesto da djeluje neovisno, kako bi morala, ona je rekla: Yes, Sir. Koliko brzo to mogu obaviti za vas?"

To je, objasnio je Cobb, tragičan dan za Ameriku: „Ili je ovo kraj vladavine prava u Americi ili će postati prijelomna točka protiv tih autoritarnih postupaka.“ Postupak je bez presedana. „Svaki student prava uči kako je takvo što nemoguće: da izvršna vlast tužiteljima govori koga moraju, a koga ne smiju optužiti.“

Optužnicu protiv Comeyja podnijela je saveznа državna odvjetnica za istočni okrug Virginije. Predsjednik Trump imenovao ju je tek prije nekoliko dana, a prije toga je bila njegova odvjetnica. Njezin prethodnik na tom mjestu prošlog je tjedna podnio ostavku. Izrazio je sumnju da postoji dovoljno dokaza protiv Comeyja za optužnicu, a ostavkom je želio izbjeći pritisak Trumpa.

„Ovo je tužan, mračan i doista zastrašujući dan za Ameriku“, rekao je sinoć demokratski senator Richard Blumenthal. Trump je, istaknuo je, na nišan uzeo Comeyja, kritičara i političkog protivnika, s optužbama koje se čine neutemeljenima. „Na kraju krajeva, jedan je tužitelj radije dao ostavku nego podigao ovu optužnicu. A podignuta je tek zato što je Trump za njegova nasljednika postavio vlastitu odvjetnicu."

Ovo je dosadašnji vrhunac Trumpove kampanje iskoristiti svoju predsjedničku moć kako bi se osvetio ljudima koji su ga kritizirali ili istraživali. To je više puta obećavao i u predizbornoj kampanji.

FOTO Pogledajte veličanstveni kraljevski banket: Evo što se jelo i pilo na stolu dugom više od 42 metra
U.S. President Donald Trump signs executives orders at the White House in Washington, D.C.
1/130
Ključne riječi
SAD James Comey FBI Trump

Komentara 15

Pogledaj Sve
MA
Marsi
17:13 27.09.2025.

Comey je podli lijevicar...

JO
Josip12345
17:14 27.09.2025.

Daj prestanite ljevičariti. Pa kakvi ste vi to novinari?

XM
Xman
17:13 27.09.2025.

Potvdjeno je da su demokrati izmislili sve samo dabi ga izbacili iz utrke za predsjednika pa i neka odgovaraju za lazi i izmisljtine.Odavno na zapadu nema slobode i svakog dana postaje sve gore sa svim novim zakonima koji nam onemogucavajuu da ista uradimo ili kazemo a da nebude represije.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još