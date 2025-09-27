Trump povukao potez bez presedana: 'Ovo je zastrašujući dan za Ameriku'

Ovaj se slučaj već sada smatra povijesnim: James Comey prvi je bivši direktor FBI-ja koji će završiti na sudu i to zato što je američki predsjednik to zatražio. U optužnici se Comeyja tereti da je lagao pred Kongresom i ometao pravosuđe. U videu na Instagramu Comey je izjavio da je nevin: "Moja obitelj i ja godinama znamo da ima svoju cijenu kad se suprotstaviš Donaldu Trumpu." Ali drukčije živjeti za njih nikada nije bila opcija. „Mi ne padamo na koljena, a ni vi to ne biste trebali." Comey je apelirao na ljude da glasaju „kao da sudbina vaše voljene zemlje ovisi o tome – jer ovisi."

Trump je smijenio Comeyja s položaja direktora FBI-ja 2017. Predsjedniku su smetale FBI-jeve istrage o kontaktima između njegova izbornog stožera i Rusa 2016. Od tada je Trump bezbroj puta zahtijevao da se Comey izvede pred sud. Posljednji put to je učinio prije nekoliko dana na svom mrežnom kanalu Truth Social, objavom upućenom ministrici pravosuđa i glavnoj državnoj odvjetnici Pameli Bondi, piše Deutche Welle.

Ty Cobb, koji je nekad radio pod Trumpom u Bijeloj kući za CNN o optužnici protiv Comeyja kaže: „Prvi put u povijesti jedan je predsjednik naredio svojoj glavnoj državnoj odvjetnici neka optuži njegove osobne neprijatelje. A umjesto da djeluje neovisno, kako bi morala, ona je rekla: Yes, Sir. Koliko brzo to mogu obaviti za vas?"

To je, objasnio je Cobb, tragičan dan za Ameriku: „Ili je ovo kraj vladavine prava u Americi ili će postati prijelomna točka protiv tih autoritarnih postupaka.“ Postupak je bez presedana. „Svaki student prava uči kako je takvo što nemoguće: da izvršna vlast tužiteljima govori koga moraju, a koga ne smiju optužiti.“

Optužnicu protiv Comeyja podnijela je saveznа državna odvjetnica za istočni okrug Virginije. Predsjednik Trump imenovao ju je tek prije nekoliko dana, a prije toga je bila njegova odvjetnica. Njezin prethodnik na tom mjestu prošlog je tjedna podnio ostavku. Izrazio je sumnju da postoji dovoljno dokaza protiv Comeyja za optužnicu, a ostavkom je želio izbjeći pritisak Trumpa.

„Ovo je tužan, mračan i doista zastrašujući dan za Ameriku“, rekao je sinoć demokratski senator Richard Blumenthal. Trump je, istaknuo je, na nišan uzeo Comeyja, kritičara i političkog protivnika, s optužbama koje se čine neutemeljenima. „Na kraju krajeva, jedan je tužitelj radije dao ostavku nego podigao ovu optužnicu. A podignuta je tek zato što je Trump za njegova nasljednika postavio vlastitu odvjetnicu."

Ovo je dosadašnji vrhunac Trumpove kampanje iskoristiti svoju predsjedničku moć kako bi se osvetio ljudima koji su ga kritizirali ili istraživali. To je više puta obećavao i u predizbornoj kampanji.