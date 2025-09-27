VIDEO Čitač s usana otkrio o čemu su raspravljali Melanija i Trump: 'Pogledaj me, Donalde'

Video koji je kroz prozor predsjedničkog helikoptera zabilježio napetu interakciju između Donalda i Melanije Trump izazvao je lavinu komentara i potaknuo globalnu raspravu. Na snimci se vidi kako predsjednik upire prstom i energično razgovara sa suprugom, dok ona odmahuje glavom i gestikulira rukama. Cijela scena, snimljena dok je helikopter slijetao na južni travnjak Bijele kuće, izgledala je kao žestoka bračna svađa, što je odmah dalo povoda brojnim teorijama o narušenim odnosima u najpoznatijem svjetskom paru. Mediji i javnost brzo su zaključili da svjedoče još jednom trenutku neslaganja, sličnom prijašnjim viralnim epizodama poput onih kada je Melania javno odgurnula suprugovu ruku.

Međutim, stručnjaci za čitanje s usana ponudili su potpuno drugačije objašnjenje, tvrdeći da javnost pogrešno tumači viđeno. Prema njihovoj analizi, razgovor se nije ticao osobnog sukoba, već je bio animirana i frustrirana rasprava o nizu tehničkih propusta koji su se dogodili tijekom njihova posjeta sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku. Umjesto bračne drame, čini se da je par zajednički proživljavao bijes zbog incidenata koje su doživjeli kao sigurnosne propuste i potencijalne smicalice organizatora. Ova nova perspektiva baca sasvim drugo svjetlo na ono što je na prvi pogled djelovalo kao neporecivi dokaz nesloge.

Donald Trump ve Melania Trump'ın Marine One helikopterinde tartıştığı iddia edilen anlar gündem oldu. (Daily Mail) pic.twitter.com/0HlmjNtezM — World Vibe (@world_vibe_) September 26, 2025

Prema Jeremyju Freemanu, cijenjenom britanskom forenzičkom čitaču s usana koji često svjedoči kao vještak na sudovima, Trump nije napadao Melaniju, već je izražavao nevjericu zbog događaja na Općoj skupštini UN-a. Freeman je za Daily Mail dešifrirao ključne dijelove razgovora, prenosi New York Post. Navodno je Melania, govoreći o incidentu s pokretnim stepenicama, rekla: "Ti si samo nastavio", na što je Trump uzvratio s frustracijom: "Bilo je nevjerojatno. Kako to možeš učiniti?". Freeman također tvrdi da je Melania, neposredno prije izlaska iz helikoptera, rekla suprugu: "Donalde, pogledaj me", nakon čega su se primili za ruke i zajedno prešli travnjak, što sugerira da ga je pokušavala smiriti i usredotočiti.

Središte njihove rasprave bio je takozvani "escalator-gate", incident koji se dogodio kada su se Trumpovi penjali pokretnim stepenicama u zgradi UN-a. Stepenice su se naglo zaustavile, zbog čega je prva dama posrnula i morala se čvrsto uhvatiti za rukohvat kako ne bi pala. Trump je kasnije na društvenim mrežama napisao: "Nevjerojatno je da Melania i ja nismo pali licem naprijed na oštre rubove ovih čeličnih stepenica. Da se nismo čvrsto držali za rukohvat, bila bi to katastrofa". Bijela kuća je incident nazvala mogućom sabotažom, pozivajući se na izvješća da su se zaposlenici UN-a šalili kako će isključiti dizala i pokretne stepenice kako bi natjerali Trumpa da pješači.

Druga stručnjakinja za čitanje s usana, Nicola Hickling, ponudila je sličnu, ali još dramatičniju interpretaciju. Prema njezinoj analizi, Trumpov bijes bio je usmjeren na one koje je smatrao odgovornima za ugrožavanje Melanijine sigurnosti. Hickling tvrdi da je Trump u jednom trenutku rekao: "Ne mogu im oprostiti, pokušali su te ozlijediti". Na to je Melania navodno odgovorila sa zabrinutošću: "Ne možemo to raditi, moramo ostati sigurni, ti nisi siguran". Razgovor je, prema Hickling, kulminirao Trumpovom odlučnom izjavom: "Gotovi su. Moramo ih izazvati", što ukazuje na to da je predsjednik incident doživio kao izravan napad.

S druge strane, Ujedinjeni narodi proveli su jednodnevnu istragu i ponudili znatno prizemnije objašnjenje. Njihov glasnogovornik Stéphane Dujarric izjavio je da se na vrhu stepenica aktivirao ugrađeni sigurnosni mehanizam, dizajniran da spriječi zaglavljivanje predmeta ili odjeće. Prema službenom izvješću, najvjerojatniji uzrok bio je videograf iz pratnje Bijele kuće koji se kretao unatrag kako bi snimio par te je nenamjerno nogom aktivirao senzor. Unatoč ovom objašnjenju, Bijela kuća je ostala pri svojim sumnjama, a incident je samo produbio već postojeće napetosti.