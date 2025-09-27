Sirija izdala nalog za uhićenje svrgnutog predsjednika al-Asada

Sirijske vlasti izdale su nalog za uhićenje dugogodišnjeg predsjednika zemlje Bašara al-Asada, više od devet mjeseci nakon njegova svrgavanja, objavilo je u subotu sirijsko pravosuđe. Al-Asad, koji je vladao Sirijom više od dva desetljeća, pobjegao je u prosincu prošle godine u Rusiju, nakon što su pripadnici islamističkog pobunjeničkog saveza napredovali prema glavnom gradu Damasku. Nalog za uhićenje u odsutnosti izdan je za al-Asada zbog optužbi za ubojstvo s predumišljajem i mučenje koje je dovelo do smrti, citirala je sirijska državna novinska agencija SANA u subotu istražnog suca u Damasku, Taufika al-Alija. Optužbe su povezane s obračunom al-Asadovih snaga 2011. u južnom gradu Darai.

Godine 2011. izbio je prodemokratski mirni ustanak protiv al-Asadove vladavine, čiji su akteri zahtijevali političke promjene. Međutim, njegova je vlada odgovorila brutalnim ugnjetavanjem. Situacija se ubrzo razvila u pravi sukob koji je rezultirao stotinama tisuća žrtava i masovnim razaranjima. Stotine tisuća drugih završilo je u zatvoru, podvrgnuto mučenju ili nestanku, prema riječima zagovornika ljudskih prava. „Sudska odluka otvara vrata distribuciji obavijesti putem Interpola [Međunarodne policije] i međunarodnom vođenju slučaja“, rekao je sudac al-Ali.

Dodao je da je ovaj korak odgovor na tužbu koju su podnijele obitelji žrtava. Daraa se smatra kolijevkom ustanka protiv Asada. Sirijski mediji izvijestili su da je Ministarstvo pravosuđa u četvrtak izdalo nalog za uhićenje na temelju optužbi koje su uključivale i napad s ciljem poticanja građanskog rata. Od pada al-Asada, novo sirijsko vodstvo nastoji pokazati umjerenost i poštovanje ljudskih prava, dok traže međunarodnu ekonomsku potporu za obnovu zemlje razorene u više od desetljeća sukoba.