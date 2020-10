Puklin naslijedio veliku imovinu, novac ipak nije Kovačevićev?

Afera Janaf svakim danom postaje sve ružnija, a za tužiteljstvo je posebno nezgodno što je jedan krak te afere zaobilazno doveo i do njihovih redova. Konkretnije do Gorana Puklina, supruga Mirele Alerić Puklin, zamjenice županijskoga državnog odvjetnika u Zagrebu. Mirela Alerić Puklin jedna je od troje tužitelja koji su radili na slučaju Agrokor u kojem je optužnica nedavno podignuta. Kada se doznalo da je njezin suprug navodno umiješan u aferu Janaf, DORH je od nje tražio očitovanje. Prema neslužbenim informacijama, nisu baš stali iza nje, vjerojatno smatrajući da je nešto o poslovima supruga morala znati, pa je ona odlučila sama otići, odnosno jučer je podnijela zahtjev da je se razriješi dužnosti zamjenice županijskog državnog odvjetnika. Mirela Alerić Puklin javnosti se obratila priopćenjem u kojem je, među ostalim, navela da svojim radnjama ni u jednom dijelu nije povrijedila dužnosti, obveze i odgovornosti postupanja zamjenika županijskog državnog odvjetnika.

Šupe pod videonadzorom

– Novac koji je pronađen kod nas nije od Dragana Kovačevića, kojeg osobno i ne poznajem, već se radi o novcu mog muža – potvrdila je i ona javno ono što je njezin suprug izjavio istražiteljima tijekom ispitivanja. Navela je da je jedini i stvarni razlog zbog kojeg je podnijela zahtjev za razrješenje zaštita osobnih i obiteljskih prilika, a primarno interesa njezine malodobne djece. Dodala je da želi zaštititi i ugled Državnog odvjetništva, kao institucije koja ju je, kako navodi, profesionalno odgojila i u kojoj je provela svoj dosadašnji radni vijek. Puklina se sumnjiči da je skrio oko 4,6 milijuna kuna koje mu je Kovačević donio netom je doznao da će biti uhićen. Istražitelji su našli novac, a navodno imaju i snimku Puklina koji ulazi u zgradu s torbom preko ramena. Sumnja se da je u toj torbi bio novac, no Puklin je na ispitivanju u USKOK-u, kako se neslužbeno doznaje, kazao da je u torbi nosio njihova obiteljskog mačka.

Tvrdi da je snimljen kada se vraćao od veterinara jer je mačak teško bolestan. Nadalje, Puklin potječe iz imućne obitelji te u svom vlasništvu ima četiri nekretnine. On je tvrdio da novac nije Kovačevićev, već njegov, odnosno da je riječ o obiteljskom nasljeđu za što, kako tvrdi, ima dokumentaciju, koju je policija također izuzela. Nadalje, prema neslužbenim informacijama, Kovačević je puste milijune koji su nađeni u pretragama nakon što je uhićen skrivao po nekakvim šupama, i iz tih je šupa, novac navodno prenesen, kako sumnjaju istražitelji, k Puklinu. No šupe su, neslužbeno se doznaje, pod videonadzorom, a Puklin tvrdi da se pregledom snimki lako može utvrditi da on nije bio ni blizu tih šupa.

Iz njemu bliskih krugova dolaze i informacije da je on spreman i na to da se nađene novčanice DNK vještače jer je uvjeren da na njima neće biti Kovačevićeva DNK. Kojeg bi, kako smatra, moralo biti ako je riječ o Kovačevićevu novcu. Istražitelji su pretragom Puklinova stana našli i kuverte s novcem, na kojima je zapisano koliko novca ima u tim kuvertama. Po njima, to je dokaz da je riječ o Kovačevićevu novcu, dok Puklin tvrdi da su svote na kuvertama napisane prije više godina, što se, kaže, također lako može utvrditi vještačenjem tinte. Puklin je inače zaposlen, kako doznajmo, u jednoj zagrebačkoj tvrtki u kojoj se bavi marketingom. Prosječna plaća u toj tvrtki je više od 9000 kuna neto. A od osoba koji već dugi niz godina poznaju Puklina doznajemo da je prije imao svoju tvrtku i da je već četiri-pet godina angažiran u odjelu marketinga u jednoj zagrebačkoj tvrtki.

Naši sugovornici kažu da su znali često za Puklina reći da je on imao veliku sreću u životu jer je naslijedio veliko bogatstvo. Tako je, vele, imao tetka od kojeg je naslijedio nekoliko nekretnina, iza jedne tete mu je također ostala sva njezina imovina. Za drugu tetu, koja je živjela u Kanadi, vele da je, iako je imala 10-ak nećaka, baš Puklinu ostavila stan na Britancu. Oni koji poznaju Puklina ističu da je neupitno da on ima vrijednu imovinu. A obrana Puklina kao i Kovačevića što se tiče ovih 4,6 milijuna kuna bit će da njih dvojica nisu povezana s tim novcem. Kovačevićev odvjetnik Ivo Farčić objašnjava kako njegov klijent poznaje Puklina jer su stanovali na istoj adresi u Adžijinoj ulici u Zagrebu i da se ne poznaju dobro te da taj novac nije Kovačević dao Puklinu.

Vodi udrugu za djecu

A s Puklinom se inače dobro poznaje Mario Kapulica, saborski zastupnik i savjetnik predsjednika Vlade. Kapulica je potvrdio da je u kumskim odnosima s Puklinom, ali nije htio ništa više reći s obzirom na istragu. Prema podacima iz javnih registara, Puklin je bio vlasnik obrta Miral koji je bio registriran za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja. Taj je obrt osnovan 2001. godine, a odjavljen je 2013. Od 2000. do 2001. Puklin je pak bio u nadzornim odborima Zračne luke Zagreb i tvrtke GMG (Grad mladih Granešina). Sad se pak vodi kao predsjednik udruge Alga, koja je osnovana 1998. godine, a čije je područje djelovanja okupljanje i zaštita djece, mladeži i obitelji. Djelatnost udruge je osmišljavanje i provedba sportskih te kulturno-turističkih projekata od općehrvatskog interesa, suradnja s tijelima državne uprave… Puklin je predsjednik Alge od 2006.