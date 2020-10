Kovačevićev odvjetnik Farčić: Imamo pokriće za novac i svu imovinu koju ima

Nisam ni znala da će i ovdje kod nas u zgradi tražiti te njegove puste milijune, tek kad sam vidjela novinare tu pred ulazom sam povezala što se događa – rekla nam je u telefonskom razgovoru stanarka zgrade u Novoj cesti 83 na zagrebačkoj Trešnjevci danas kasno popodne dok se na toj adresi odvijala pretraga stana od stotinjak kvadrata koji se nalazi u vlasništvu supruge Dragana Kovačevića.

Ipak, iako istražitelji nisu rekli što su točno tražili u stanu koji se nalazi na trećem katu zgrade, šanse da su tamo pronašli novac za koji sumnjaju da ga je Kovačević stekao na ilegalan način nisu prevelike, jer ga bivši šef Janafa već godinama iznajmljuje podstanarima.

Naime, ova pretraga koju je naložilo Državno odvjetništvo, a pri kojoj je bio prisutan i sam Dragan Kovačević koji je na pretres dovezen iz istražnog zatvora u Remetincu spada pod uobičajenu proceduru u ovakvim situacijama. USKOK je Kovačeviću i njegovoj supruzi prošli tjedan blokirao osam nekretnina u Zagrebu vrijednih oko devet milijuna kuna, a pretpostavlja se kako će sve te nekretnine, pod koje spada i stan u srcu Trešnjevke, istražitelji detaljno pretražiti. Kako je u takvim postupcima uobičajeno da pri pretresu bude nazočan i sam osumnjičenik bivši šef Janafa će se ovih dana očito nagledati unutrašnjosti vrijednih nekretnina koje ima u svom vlasništvu.

VIDEO Orešković i Puljak postavile ploču Ureda predsjednika na prostor 'Kluba Dragana Kovačevića'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A u stanu na Novoj cesti u koji su ga dopratile i ispratile novinarske ekipe i pravosudna policija proveo je nešto više od jednog i pol sata, nakon čegaje vraćen u Remetinec.

- Znam dosta toga što se dogodilo na pretresu, ali vam ne smijem ništa reći jer je istraga u tijeku. Hoće li biti još pretresa ne znam, jer sam i o ovome bio obaviješten telefonski danas u 17 sati, one se nikad ne najavljuju – kazao je Kovačevićev odvjetnik Ivo Farčić. Poručio je da će kao i prvi put osporiti sve činjenične navode za kojeg se Kovačević sumnjiči.

- I dalje ćemo tvrditi da imamo pokriće za sav novac i svu imovinu koju ima - rekao je Farčić. Podsjetimo, bivšem čelnom čovjeku Janafa Županijski sud u Zagrebu je po nalogu USKOK-a do sada blokirao oko 25 milijuna kuna imovine, od čega 19 milijuna otpada na zaplijenjenu gotovinu koju je Kovačević sakrio u Samoboru i Zagrebu te na novac koji se nalazi na više njegovih bankovnih računa. Pitanje je kako su on i supruga došli do tolike imovine s obzirom na to da su zajedno u proteklih 15 godina zaradili 7 milijuna kuna, što je ogroman nesrazmjer.

Osim toga, sud je Kovačeviću blokirao nekretnine, mahom stanove, poslovne prostore i pripadajuće garaže na osam lokacija u hrvatskoj metropoli. Najveći je onaj od 160 kvadrata u Tuškanovoj ulici ispred kojeg je Kovačević uhićen još prije gotovo tri tjedna, a slijedi ga stan od 112 kvadrata u Bužanovoj te ovaj od 106 kvadrata na Novoj cesti. Niti 500 metara dalje nalazi se još jedan stan od 101 kvadrat u Adžijinoj ulici, a nekretninu od šezdesetak kvadrata Dragan Kovačević posjeduje i u Veslačkoj ulici. Još jedan manji stan od 45 metara četvornih kupio je u novogradnji u Branimirovoj ulici, a tu su i dva manja stančića od 34 i 28 kvadrata, koja doduše ne glase na njega nego na njegove tvrtke.