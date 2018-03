Tužitelj: Ne može odlučivati sam o sebi. Turudić: Postupio sam dobro

Riječima “pogledajte neviđeno” najkraće bi se mogla opisati strka koja se u ponedjeljak ujutro odvijala na zagrebačkom Županijskom sudu gdje je zahvaljujući filmskom scenariju u kojem je glavnu ulogu igrao predsjednik samog suda Ivan Turudić drugi put u pet dana odgođen početak suđenja bivšoj SDP-ovoj županici Marini Lovrić-Merzel.

Proizvoljni zaključci

Najjednostavnije rečeno, sudac Turudić našao se u suludoj situaciji u kojoj je on sam za sebe morao odlučivati o tome hoće li ili neće biti raspravni sudac u postupku koji se vodi protiv Lovrić-Merzel i ostalih optuženika, što je situacija kakva nikada nije viđena u hrvatskom pravosuđu, a koja je usporediva s tim da zaposlenik nekog poduzeća sam odlučuje o tome hoće li si, primjerice, dati otkaz. Tek petnaestak minuta bilo je potrebno da dođe do ovakvog zapleta, a sve se odigralo na pripremnom ročištu koje je počelo točno u 9 sati, a nakon kojeg je u 9.30 napokon trebala započeti i glavna rasprava, ali to se nije dogodilo. Naime, na samom početku pripremnog ročišta USKOK je ponovno predložio nagodbu za velikogoričkog tajkuna Željka Žužića koji je kao suoptuženik Marine Lovrić-Merzel priznao da joj je dao sto tisuća eura mita, ali je sudac Turudić tu nagodbu odbio. Ono što je u ovom slučaju sporno jest to da je Turudić tu nagodbu odbio drugi puta, i to nakon što je Vrhovni sud utvrdio da je istu nagodbu prvi put odbio protuzakonito.

– Zaključci doneseni u prvoj odluci suca Turudića su, što je ocijenio i Vrhovni sud, proizvoljni i dovode u pitanju primjenu materijalnih i procesnih odredbi Zakona o kaznenom postupku, a drugu odluku sudac Turudić je donio s istim obrazloženjem kao i prvi put i zbog toga smo bili prisiljeni podnijeti zahtjev za izuzećem suca Turudića – objasnio je zamjenik ravnateljice USKOK-a Vjekoslav Tolnaj. Nakon što je USKOK zatražio izuzeće suca određena je pauza od pola sata kako bi se o izuzeću odlučilo, i upravo tu dolazi do sulude situacije jer o izuzeću raspravnog suca, u ovom slučaju Ivana Turudića, odlučuje predsjednik suda, odnosno sam Ivan Turudić. Pripremno ročište koje je nastavljeno u 10.00 sati prekinuto je nakon manje od pet minuta, i to zato što je Turudić odlučio kako sam sebe neće izuzeti, pa su predstavnici USKOK-a napustili sudnicu.

“To je njihov problem”

– S obzirom na to da ne možemo prihvatiti da sudac sam odlučuje o svom izuzeću smatrali smo da nisu ispunjeni uvjeti za nastavak pripremnog ročišta te smo napustili sjednicu. Stava smo kako je o prijedlogu za izuzeće trebao odlučivati Vrhovni sud - kazao je Vjekoslav Tolnaj i nadodao kako “nije siguran hoće li se ili neće USKOK pojaviti na novom pripremnom ročištu” koje je zakazano za utorak. Sudac Turudić tek je kratko poručio kako je napuštanje sjednice od strane USKOK-a isključivo njihov problem te da je on u smislu odluke o izuzeću i nagodbi postupao ispravno.