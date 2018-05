Turudić je pogriješio, nagodba prihvaćena

Trakavicu oko (ne)prihvaćanja nagodbe koju su sklopili Željko Žužić i USKOK te svojevrsni 'rat' koji gotovo dvije godine traje između USKOK-a i suca Ivana Turudića jučer je presjekao Vrhovni sud prihvativši nagodbu. Tom nagodbom Žužić je zbog davanja 100.000 eura mita Marini Lovrić Merzel, bivšoj SDP-ovoj županici, uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od četiri godine.

Pogrešna odluka

Sudac Turudić je u nekoliko navrata odbio prihvatiti nagodbu smatrajući da je predložena kazna preniska. No Vrhovni sud je drugi put, odlučujući o zahtjevu za zaštitu zakonitosti koju je zbog odluka suca Turudića podnio glavni državni odvjetnik, odlučio da je ta odluka suca Turudića – pogrešna. U obrazloženju odluke navodi se da je Vrhovni sud i ranije odlučujući o tom predmetu iznio nedvosmisleni stav da 'predsjednik vijeća u situaciji kada uopće nije proveden kontradiktorni postupak provođenja dokaza relevantnih za odluku o kazni nije ovlašten tako odlučivati o dogovorenoj kazni, ako bi ta kazna bila u granicama zakonom propisane.'

Objašnjeno je i da je taj stav Vrhovni sud ponovio i u jednoj drugoj odluci koju je donijelo vijeće u drugom sastavu, što znači da odluka nije predmet promišljanja jednog, već više sudaca Vrhovnog suda. Napomenuli su i da sud nema ovlasti, ako se predložena kazna kreće u granicama zakonom propisane, ne prihvatiti taj sporazum ako smatra da je kazna preblaga. Zanimljivo je i da se u obrazloženju odluke ističe da postojeći propisi možda jesu nejasni, no da je onda u tom, kao i u svim drugim slučajevima, do eventualne promjene zakona, za jednakost primjene zakona prema svim građanima jedino mjerodavna sudska praksa, i to prvenstveno sudska praksa Vrhovnog suda. Inače, sucu Turudiću je oko nagodbe između Žužića i USKOK-a bilo sporno i što se Žužiću ne oduzima imovinska korist, što je naveo kao jedan od razloga neprihvaćanja nagodbe.

Nije bilo štete

No Vrhovni sud smatra da Žužić kao davatelj mita nije imao koristi jer je djelo za koje se tereti, mito, dovršeno u trenutku kada je to mito predao Lovrić Merzel. Drugim riječima, prema stavu Vrhovnog suda, korist u ovom slučaju nije imao Žužić kao davatelj mita, već Marina Lovrić Merzel kao primateljica mita. Prihvaćanje nagodbe sada znači da će Žužić od optuženika postati svjedok u predstojećem postupku protiv bivše županice. Iskaz koji je dao kao okrivljenik bit će izdvojen i tijekom postupka neće se moći koristiti.