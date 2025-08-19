Detalji borbe za život dječaka kojeg je ugrizla zmija: Iz Istre ga helikopterom prebacili u Rijeku

Dječaka (7) za Veliku Gospu je ugrizla otrovnica na plaži u Istri. U pulskoj bolnici su mu pružili prvu pomoć i protuotrov, a potom je hitnim helikopterskim prijevozom prebačen u KBC Rijeka. - Iznimno teško opće stanje s urušajem više organskih sustava uspješno je terapijski zbrinuto primjenom antiviperinog seruma i indiciranim mjerama intenzivnog liječenja koje su u izvjesnim razdoblju obuhvaćale i potrebu za mehaničkom potporom disanju - navode iz KBC-a Rijeka za 24sata.

- Ovaj nesretni slučaj i njegove neželjene posljedice nakratko su ugrozile život jednog mališana. One upućuju na potrebu za oprezom i pažnjom tijekom aktivnosti na otvorenom, a sretnim raspletom i vraćenim dječjim osmijehom pokazuju pozitivne strane našeg zdravstvenog sustava - dodaju iz KBC-a. Dijete je bilo u bolovima, a roditelji su isprva mislili da se radilo o padu. No, pregledom su otkrili nekoliko sumnjivih ugriza.