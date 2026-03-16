NAPASTOVAO MALOLJETNIKE

Podignuta optužnica protiv osječkog psihijatra, evo za što ga se sve tereti

Osijek: Privođenje osumnjičenog zdravstvenog djelatnika kod istražnog suca
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/6
Autor
Karolina Lubina
16.03.2026.
u 14:03

Podignutom optužnicom okrivljenika se tereti da je u vremenu od siječnja 2014. do prosinca 2021. na području Osječko-baranjske županije počinio kaznena djela bludnih radnji, povrede djetetovih prava i omogućavanja trošenja droga, na štetu više djece.

Nakon što je krajem prošle godine uhićen psihijatar iz Kliničkog bolničkog centra Osijek, Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku protiv njega je podiglo optužnicu. Prema optužnici, 47-godišnjeg psihijatra terete za četiri kaznena djela bludnih radnji, sedam kaznenih djela povrede djetetovih prava, kaznenog djela omogućavanja trošenja droga, dva kaznena djela omogućavanja trošenja droga te kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

- Podignutom optužnicom okrivljenika se tereti da je u vremenu od siječnja 2014. do prosinca 2021. na području Osječko-baranjske županije počinio kaznena djela bludnih radnji, povrede djetetovih prava i omogućavanja trošenja droga, na štetu više djece. Ujedno ga se optužnicom tereti da je u vremenu od 2018. do 2023. na istom području, dvjema osobama davao na konzumaciju droge, kao i da je u prosincu 2025., u cilju daljnje prodaje, u prostorijama stana držao više različitih droga - priopćio je DORH. 

U optužnici je Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku predložilo sudu da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Podsjetimo, nakon što je uhićen policija je psihijatru pretražila dom. U pretrazi doma i drugih prostorija na adresi prebivališta, ordinacije i vozila kojima se koristi 46-godišnjak pronađena su i uz potvrdu oduzeta dva računala, mobitel, 33 plastične vrećice marihuane ukupne težine 213,9 grama, devet prozirnih paketića s 12 tableta nepravilnog oblika različitih boja droge "MDMA" ukupne mase 4,53 grama, plastični paketić smeđe komprimirane materije hašiša težak 0,69 grama, pet prozirnih plastičnih vrećica s grumenastom materijom droge "MDMA" ukupne težine 4,71 grama, šest paketića s bijelom komprimiranom materijom amfetamina težine 3,24 grama te šprica s 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja.
