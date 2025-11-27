Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
ISTRAŽIVANJE

Promjene u solarnoj energiji potaknule brz evolucijski procvat

Planet Zemlja
NASA
Autor
Vedran Balen
27.11.2025.
u 12:22

Uzrok fluktuacija kisika koje su dovele do eksplozije čudnih i divnih stanovnika prije 500 milijuna godina povezan je s promjenama u Zemljinoj orbiti

Prije nešto više od 500 milijuna godina, život na Zemlji naglo je ubrzao. Iz jednostavnih jednostaničnih organizama razvila su se složena, višestanična bića. Tijekom kambrijske eksplozije pojavila se čitava galerija neobičnih i fascinantnih stvorova, među njima petooki opabinia i bodljikava pužolika wiwaxia. Znanstvenici već dugo smatraju da su nagli skokovi razine kisika u atmosferi i oceanima pogurali tu raznolikost, ali nije bilo jasno što je te oscilacije pokretalo, prenosi Guardian. Novo istraživanje sada upućuje na to da je uzrok možda bio – sama Zemljina orbita.

Koristeći klimatski i biogeokemijski model, znanstvenici su proučili kako periodične promjene u Zemljinom kruženju oko Sunca utječu na količinu sunčeve energije koja dopire do našeg planeta. Otkrili su da se promjene u toj energiji, koje se događaju svakih dva do tri milijuna godina, precizno poklapaju s usponima i padovima zabilježenih razina kisika.Kako pišu u časopisu Geophysical Research Letters, promjene u sunčevoj energiji dovodile su do klimatskih pomaka koji su mijenjali intenzitet trošenja kopnenih površina, osobito na visokim geografskim širinama. Faze ubrzanog trošenja oslobađale su velike količine hranjivih tvari u oceane, poticale fotosintezu i povećavale razinu kisika – što je pak pokretalo brze evolucijske procese. Slične orbitalne promjene događale su se i u drugim razdobljima, no samo je kambrij imao „sve sastojke“ potrebne za tako izniman evolucijski procvat.

Ključne riječi
zemljina orbita evolucija planet zemlja sunce

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

TAJNE TAMNE MATERIJE

Je li ovo prvo izravno otkrivanje najmisterioznije tvari u svemiru?

Top tema rasprava u znanstvenim krugovima je mogućnost da su znanstvenici možda prvi put "vidjeli" tamnu materiju zahvaljujući NASA-inom svemirskom gama-zračnom teleskopu Fermi. Ako je to slučaj, to bi označilo prvo izravno otkrivanje najmisterioznije tvari u svemiru. Ove tvrdnje iznosi tim istraživača, predvođen Tomonori Totanijem s Odjela za astronomiju Sveučilišta u Tokiju, čije je istraživanje objavljeno je u utorak, 25. studenog, u časopisu Journal of Cosmology and Astroparticle Physics

Učitaj još

Kupnja