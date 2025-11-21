Dekan Bilas na Danu FER-a: Rastimo zajedno, prihvatite naše ideje, poticaje i energiju

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), jedna od najznačajnijih i najpoželjnijih akademskih institucija iz područja tehničkih i računalnih znanosti te inovacija, obilježio je svoj dan. Svečanost je okupila brojne visoke uzvanike - savjetnicu predsjednika RH za odgoj i obrazovanje i izaslanicu predsjednika Jadranku Žarković, ministra gospodarstva Antu Šušnjara, kao izaslanika premijera, državnog tajnika Ministarstva obrane Branka Hrga, izaslanika potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane, pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luku Juroša, u ime gradonačelnika grada Zagreba, prorektora Sveučilišta u Zagrebu Tomislava Josipa Mlinarića, predstavnike drugih javnih tijela, veleposlanike te dekane i prodekane sveučilišta iz Hrvatske.

Prorektor Tomislav Josip Mlinarić u pozdravnom je govoru naglasio kako je kroz više od stotinu godina dugu povijest FER izrastao u jednu od najprepoznatljivijih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu zahvaljujući izuzetnim postignućima.

''Uspjeh FER-a nije slučajnost. Ona je rezultat ustrajnog i predanog rada, zahvaljujući trudu profesora, istraživača, djelatnika i studenata. Ne samo da postiže vrhunske rezultate, već i kontinuirano svima nama na Sveučilištu u Zagrebu podiže reputaciju institucije. Njegov trag vidljiv je ne samo u akademskoj zajednici, već i u gospodarskom i društvenom životu Republike Hrvatske. Primjeri uspješnih spin-off poduzeća, suradnje s domaćim i međunarodnim tvrtkama te sudjelovanje u europskim i svjetskim projektima potvrđuju da FER uistinu djeluje na globalnoj razini. Nije dovoljno reći da FER prati globalne trendove, on ih stvara'', rekao je Mlinarić

''Grad je onoliko jak, onoliko koliko su jaki njegovi ljudi i njegove institucije. Izuzetno smo počašćeni što upravo u Zagrebu imamo FER, instituciju koja postavlja neke nove standarde i temelje, ne samo na razini grada i Hrvatske, nego i na razini svijeta. Po pitanju toga što se postiže u znanosti i što se postiže u inovacijama FER je prvi. Hvala mu za sve što radi za grad Zagreb'', poručio je Luka Juroš.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da FER zauzima prepoznatljivo mjesto u hrvatskom znanstvenom i industrijskom prostoru te stvara stručnjake koji razumiju potrebe suvremenog gospodarstva i pretvaraju znanje u praktična rješenja.

''FER predstavlja primjer institucije koja ujedinjuje znanost, obrazovanje i gospodarstvo te pokazuje kako se ta povezanost pretvara u tehnologije, inovacije i rješenja. Upravo zbog toga smatram ga jednom od najutjecajnijih i najvrjednijih ustanova u Republici Hrvatskoj, ustanovu koja postavlja standard. FER-ov doprinos potvrđuje koliko znanje može mijenjati i Hrvatsku i svijet. Znanost ne smije imati cijenu, mora biti objektivna, neovisna i prema svima jedna jer samo tako može opstati i biti na opću korist i u službu napretka, a Vlada računa na vas i vjeruje u snagu FER-ovih ideja'', izjavio je Šušnjar.

''Studij elektrotehnike i računarstva nije samo inovativan sam po sebi, nego predstavlja i osnovu promjena i inovacija u cijelom nizu drugih znanstvenih i tehnoloških oblika. Prije trideset godina on je značio puno za našu znanstvenu i tehnološku zajednicu, a danas je neophodni preduvjet ne samo napretka, nego i funkcioniranja cjelokupnog sustava na kojem se temelji naša svakodnevica. Uvjerena sam kako će FER i dalje biti ključan oslonac našem društvu u suočavanju s brojnim tehnološkim izazovima'', rekla je Jadranka Žarković.

Dr. sc. Vedran Bilas, dekan FER-a, istaknuo je da FER čini jezgru kadrova i modernih tehnoloških inovacija, a studenti grade modernu Hrvatsku.

''Svjesni smo da se granice ne pomiču same od sebe. Netko ih treba pomicati i ulagati energiju da se pomaknu. Rastemo, ne prostorno, već po broju, vrsti i snazi naših projekata, interesu naših studenata, intelektualno i stručno jer smo takva organizacija i kultura. Rastimo zajedno, prihvatite naše ideje, poticaje i energiju, razgovarajte s nama. Ovdje predstavljam 4300 studenata, 270 doktora znanosti, od kojih je njih oko 200 profesora, preko 200 zaposlenika na projektima i preko 150 zaposlenika u stručnim službama FER-a, 85 posto diplomanata u proteklih 10 godina koji su nastavili raditi u Hrvatskoj. Svi oni su snaga ovog fakulteta'', poručio je Bilas.

Studentima koji su se istaknuli svojim postignućima u akademskoj godini 2024./2025., magistrima inženjerima i doktorima znanosti, dodijeljeno je prestižno priznanje Josip Lončar po pokretaču razvoja elektrotehnike, kao i nagrade zaklada i vodećih tehnoloških poduzeća u Hrvatskoj. Priznanje dekana za suradnju sa zajednicom za izniman doprinos jačanju društvene uloge Fakulteta dobio je Alumni odbor FER-a, a u ime odbora primio ga je predsjednik Mladen Pejković. Posebne zahvale za izvrsnost u nastavnom i istraživačkom radu, izvođenju nastave i provedbi aktivnosti, doprinosu razvoju i ugledu Fakulteta primili su također zaposlenici i nenastavno osoblje FER-a.

Prerano preminuli profesor Siniša Šegvić posmrtno je nagrađen Zlatnom plaketom ''Josip Lončar'' koja se dodjeljuje pojedincima za izniman doprinos razvoju i ugledu Fakulteta kao najprestižnija nagrada. Šegvić je nagrađen za značajan znanstveni doprinos i razvoj inženjerskog obrazovanja te jačanje međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta u području računalnog vida, a nagradu je primila njegova supruga Jasminka Štefulj.

U ime svih nagrađenih okupljenima se obratio profesor Gordan Gledec, bivši dekan FER-a i također dobitnik Zlatne plakete Josip Lončar, za značajan doprinos afirmaciji Fakulteta znanstvenim i stručnim radom u području internetskih i jezičnih tehnologija te djelovanje u akademskoj zajednici.

''Naše su nagrade podsjetnik da FER nije zgrada, infrastruktura ni procedura - FER su ljudi. Ljudi koji dolaze s idejama, s ambicijom i odgovornošću da znanjem oblikuju društvo. Nagrade studentima koje su uručili predstavnici gospodarstva pokazatelj su da ono što radimo ovdje ima stvaran odjek izvan fakulteta i pokazatelj da suradnja između znanosti i prakse daje smisao svemu što radimo. Uloga vas, koji ste ostvarili karijeru ili tek birate svoj smjer nije samo primati znanje, nego ga i oblikovati – pitanjima, raspravama i kritičkim promišljanjem, jer upravo time akademska zajednica živi i napreduje. Kritička rasprava, ma koliko mogla biti neugodna, mora se ponovno uspostaviti kao osnovno mjerilo zdravlja našeg Sveučilišta. I zato je na nama da nikada ne dopustimo da sveučilište postane tiše od onih koji bi ga trebali čuti'', zaključio je Gledec.