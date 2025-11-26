Sekvencioniranjem DNK genoma Voxatia stvara jedinstvenu skladbu

Natjecanje UNIN Student HEI2MARKET Startup Competition u Varaždinu je okupilo studente s kreativnim inovacijama, a prvo mjesto i 3000 eura osvojila je Matea Eterović, studentica poslovanja i menadžmenta. Ona je, naime, osmislila platformu Voxatia za kreiranje personalizirane skladbe koja nastaje sekvencioniranjem genoma iz DNK. Projekt HEI2MARKET jedan je od strateški najznačajnijih međunarodnih projekata kojem je vodeći partner koprivničko Sveučilište Sjever, a natjecanjem održanim u varaždinskom hotelu Turist zaključena je prva godina njegove provedbe. Okupilo se deset najperspektivnijih studentskih timova koji su pred stručnjacima iz industrije i akademske zajednice predstavili svoje inovativne startup ideje, a time su, kažu na Sveučilištu Sjever, pokazali konkretne rezultate rada na projektu čiji je primarni cilj transformacija visokoškolskih ustanova u istinska središta inovacija i poduzetništva.

Drugo mjesto i novčana nagrada u iznosu od 1500 eura pripala je projektu Twister Straw, čije su autorice Ema Zavrtnik i Katarina Đukes, studentice prehrambene tehnologije. One su osmislile ekološku slamku s integriranom kapsulom napitka. – Ideja je nastala kako bi svakodnevna priprema napitaka bila praktičnija, brža i higijenski sigurnija. Dolazi iz stvarne potrebe koju smo osobno uočile tijekom naručivanja i konzumacije takve vrste napitaka. Iz tog smo razloga osmislile inovativnu slamku s integriranom šumećom tabletom – kaže za Večernji list E. Zavrtnik. Za pametno prilagodljivo ležište, prilagodljivi umetak za proteze za osobe s invaliditetom, student na studiju Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža Marijo Oštrkapa osvojio je treće mjesto i 500 eura. U žiriju su bili Stevica Kuharski (Fil Rouge Capital), Filip Stipančić (SMION), Damir Prusac (Infobip), Dalibor Marijanović (VESNA VC fond) i doc. dr. sc. Ivona Huđek Kanižaj sa Sveučilišta Sjever. Projekt HEI2MARKET vrijedan je 1,340.000 eura, a provodi se s ciljem dubinske transformacije visokog obrazovanja uvođenjem poduzetničkih sadržaja, unapređenjem transfera tehnologije te poticanjem razvoja startup ekosustava unutar sveučilišnih institucija.

Okuplja sedam partnera iz šest zemalja, pet visokoškolskih institucija i dva poslovna partnera – uz Sveučilište Sjever, tu su i Sveučilište Marmara, Sveučilište Oulu (Oulun Yliopisto), Sveučilište Majke Tereze u Skoplju, Sveučilište Rzeszów, Optimizacija d.o.o. i WeCreate. Rektor prof. dr. sc. Damir Vusić ističe da je to jedan od prvih projekata Sveučilišta Sjever u okviru poziva Obzor. – Za nas predstavlja povijesni korak prema izgradnji visokoinovativne, tržišno orijentirane akademske institucije. Razvojem poduzetničkih kompetencija naših studenata stvaramo preduvjete za generiranje kreativnih, održivih i primjenjivih ideja koje mogu imati stvaran učinak u gospodarstvu – kaže. Prema riječima prof. dr. sc. Marina Milkovića, prorektora za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju, koji je ujedno i voditelj projekta, plan je do 2030. godine osposobiti visokoškolske ustanove uključene u projekt da postanu ključna mjesta inovacija i razvoja poduzetništva. Član žirija, predstavnik investicijskog fonda i mentor brojnih startupova Stevica Kuharski napominje da sudjelovanje u takvim programima mladima pruža jedinstvenu priliku da bez straha istražuju, eksperimentiraju i testiraju svoje ideje. – Za neke će to biti početak poduzetničkog puta, a za druge važna lekcija o tome kako razmišljati inovativno i poslovno. U svakom slučaju, ovo je iskustvo koje ih oblikuje i priprema za stvarne izazove koji dolaze nakon studija – kaže.