Nužno je jačanje jedinstvenog europskog tržišta i razvoj talenata

Peti FER Connect, tradicionalno okupljanje alumna i studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), dupkom je ispunio dvoranu D1 gdje je gostujuće predavanje „Tehnologija i konkurentnost: Europa i Hrvatska u utrci za budućnost“ održao dr. sc. Siniša Krajnović. Novi predsjednik Uprave tvrtke Ericsson Nikola Tesla (ENT) oduševio je oko 250 okupljenih podijelivši svoje profesionalno iskustvo koje je skupljao diljem svijeta. Tematizirao je položaj Hrvatske u tehnološkom razvoju te usporedio njenu konkurentnost i inovacije s drugim europskim zemljama i Kinom.

Osjećaj odgovornosti koji ima prema hrvatskom gospodarstvu, kao jedan od čelnika najveće domaće IKT kompanije, nužnost strateškog ulaganja u znanje i tehnologiju po uzoru na Kinu, jačanje jedinstvenog europskog tržišta i razvoj talenata, naglasci su predavanja dr. sc. Krajnovića. Publika je bila jako zainteresirana za pitanja na koja je predavač odgovarao gotovo sat vremena.

„U razdoblju izazovnih geopolitičkih, društvenih i gospodarskih okolnosti tehnološka utrka postaje ključna za buduću konkurentnost. Svijet sve više postaje multipolaran, pri čemu Europa zaostaje za SAD-om i Kinom u digitalnim tehnologijama i ulaganjima u razvoj i istraživanje. Fragmentacija tržišta, manjak kapitala i sporije prilagodbe radne snage dodatno otežavaju poziciju. Istodobno, snaga Europe odlikuje se u naprednoj proizvodnji, kapacitetima za obnovljivu energiju, visokoj znanstvenoj produktivnosti i kvalitetnom obrazovanju“, rekao je Krajnović.

„Generativna umjetna inteligencija i nove tehnologije otvaraju prostor za inovacije i smanjenje barijera. Za osiguranje konkurentnosti na europskoj i nacionalnoj razini nužno je jačanje jedinstvenog europskog tržišta kroz ulaganja u napredne tehnologije, suradnju svih dionika ekosustava i razvoj talenata“, zaključio je prvi čovjek ENT-a.

Predsjednik Alumni odbora FER-a, Mladen Pejković, istaknuo je da FER Connect okuplja izuzetne pojedince koji donose novi pogled i perspektivu na tehnologiju, povezuju gospodarstvo i tehnološki razvoj, što koristi široj zajednici.

„Drugi ovogodišnji FER Connect predstavlja nastavak tradicije relevantnih predavanja koja uz pogled vrhunskih, svjetski relevantnih stručnjaka na strateški tehnološki razvoj predstavljaju i mjesto spajanja FER alumna, ali i svih zainteresiranih za utjecaj tehnologije na gospodarstvo i društvo. Jako nam je drago što je u jednom od svojih prvih javnih nastupa nakon preuzimanja nove dužnosti dr. sc. Krajnović podijelio svoje bogato međunarodno iskustvo s FER-ovom zajednicom“, poručio je Pejković.

Dekan FER-a, prof. dr. sc. Vedran Bilas, zahvalio je Alumni odboru FER-a na kontinuiranom radu koji je izrodio niz izuzetno uspješnih i prepoznatih aktivnosti poput Alumni zaklade za godišnje stipendiranje studenata slabijeg imovinskog stanja i one koji su se istaknuli izvrsnošću, programa Alumni mentorstva studentima te u konačnici FER Connecta.

„Nema veće energije i snažne emocije na ovom fakultetu od trenutka kada se okupe generacije koje su otišle s ovog fakulteta, a njih danas povezuje naša snažna alumni zajednica. Mnogi talenti FER-a svoj su profesionalni put započeli u ENT-u s kojim FER gaji suradnju već nekoliko desetljeća. Stoga mi je izuzetno drago što je jedan od prvih nastupa dr. sc. Krajnovića nakon preuzimanja ENT-a upravo na FER-u“, izjavio je Bilas.

Podsjetimo, FER Connect inicijativa je Alumni odbora Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu koja okuplja bivše studente, danas renomirane stručnjake iz raznih gospodarskih grana, s ciljem umrežavanja, dijeljenja relevantnih informacija te stvaranja platforme za ostvarivanje suradnje korisne za širu društvenu zajednicu. Odbor čini 16 alumna, a osnovan je na inicijativu sadašnjeg dekana, prof. dr. sc. Vedrana Bilasa.