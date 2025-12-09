Trumpu će novi plan već danas biti na stolu? Ukrajina sprema odgovor, od jedne stvari ne odustaje

Nakon nekoliko dana žustrih pregovora između američkih i ukrajinskih pregovarača koji nisu uspjeli postići dogovor prihvatljiv za Kijev, ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski ponovno je isključio predaju teritorija kao opciju. Naime, poručio je kako nema pravo to učiniti ni prema ukrajinskom, ni prema međunarodnom pravu. Nastojeći izbjeći teritorijalne ustupke Rusiji, Ukrajina se sprema predstaviti Bijeloj kući revidirani mirovni plan.

"Rusija inzistira da predamo teritorij, ali mi ne želimo ništa predati. Nemamo pravno pravo to učiniti - ni prema ukrajinskom zakonu, ni prema ustavu, ni prema međunarodnom pravu. Nemamo ni moralno pravo", poručio je Zelenski te kazao kako njegov tim može poslati novi prijedlog Amerikancima već u utorak, prenosi BBC.

On se, naime, u ponedjeljak susreo s nekoliko europskih čelnika, u sklopu zajedničkih nastojanja da se SAD odvrati od podrške mirovnom sporazumu koji uključuje velike ukrajinske ustupke. Uz to, saveznici se boje da bi je to ostavilo ranjivom na buduću invaziju. Zelenski već dugo tvrdi da bi svaka promjena ukrajinskih granica morala biti odobrena na javnom referendumu.

Što se tiče američkog plana od 28 točaka, kojeg su Kijev i europski čelnici odbili jer je previše naklonjen Rusiji, on je navodno sveden na 20 točaka. Zelenski je izdvojio kontrolu nad istočnim Donbasom i nuklearnom elektranom Zaporižja kao "najosjetljivija" pitanja. Izvorni američki plan predlagao je da Ukrajina preda potpunu kontrolu nad Donbasom Rusiji, unatoč činjenici da njezine snage nisu uspjele u potpunosti zauzeti regiju nakon gotovo četiri godine rata. Također, energija proizvedena najvećoj nuklearnoj elektrani u Europi dijelila bi se između Rusije i Ukrajine.

Ukrajinski i europski čelnici nagovijestili su da je u posljednjim tjednima postignut napredak u doradi tog nacrta te su pohvalili administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog toga što nastoji posredovati u okončanju borbi. No, summit u Downing Streetu u ponedjeljak, na kojem su uz Zelenskog bili britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz, tumači se kao prikaz podrške Ukrajini dok se ona opire pritisku Bijele kuće.

Nastavljaju se i napori da se sastavi međunarodna koalicija spremna pružiti trajnu vojnu podršku Kijevu u slučaju mirovnog sporazuma, iako još nije jasno u kakvom obliku. Dok su Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predložile raspoređivanje međunarodnih trupa u Ukrajini, nekoliko ključnih obrambenih igrača u Europi - uključujući Njemačku i Italiju - skeptično je prema toj ideji. Nije ni jasno u kojoj mjeri bi SAD bio spreman poduprijeti buduće obrambene aranžmane za Ukrajinu. Nakon razgovora u Londonu, Zelenski je otputovao u Bruxelles na sastanak s čelnikom NATO-a Markom Rutteom i čelnicom EU-a Ursulom von der Leyen, a danas će se sastati s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni.

Moskva tvrdi da su razgovori s Bijelom kućom bili konstruktivni, unatoč malim javnim naznakama da se pomaknula s bilo kojeg cilja postavljenog kad je pokrenula invaziju u veljači 2022. godine. U nedjelju je Trump nagovijestio da smatra Zelenskog glavnom preprekom za postizanje mirovnog sporazuma. Kazao je da je Rusija "u redu“ s mirovnim planom koji je SAD predstavio, ali da je "malo razočaran što predsjednik Zelenski još nije pročitao plan“. Nije jasno je li to doista tako.