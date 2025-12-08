Trump napao Bruxelles: 'Europa ide u lošem smjeru, mora biti vrlo oprezna'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je oštro reagirao na odluku Europske unije da izrekne kaznu društvenoj mreži X, u vlasništvu Elona Muska. Regulatori EU-a prošlog su tjedna kaznili platformu sa 120 milijuna eura zbog kršenja pravila o online sadržaju, no Trump smatra da je takva odluka pretjerana i teško objašnjiva, piše Reuters.

“Europa ide u nekim lošim smjerovima,” rekao je Trump novinarima tijekom događaja u Bijeloj kući. Poručio je kako očekuje detaljno izvješće o kazni, ali već sada ne vidi na čemu se temelji odluka Bruxellesa. Dodao je i da ga Musk nije kontaktirao niti tražio pomoć u cijelom slučaju. “Ne znam kako to mogu učiniti,” naglasio je američki predsjednik, upozoravajući pritom da Europa “mora biti vrlo oprezna”.

Trump:



Europe has to be very careful.



We want to keep Europe, Europe.



Europe is going in some bad directions.



We don't want Europe to change so much. pic.twitter.com/uVjg6Efiqi — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) December 8, 2025

Musk je već ranije odbacio kaznu, nazvavši je “idiotarijom” ispod službene objave Europske komisije. U svojim je porukama poručio kako je sloboda govora “temelj demokracije” te da građani mogu donositi informirane odluke jedino ako platforme ostanu otvorene za različita mišljenja. Kaznu su osudili i američki dužnosnici, među njima državni tajnik Marco Rubio i predsjednik Federalne komisije za komunikacije Brendan Carr. Smatraju da Bruxelles takvim potezima napada američke kompanije i otežava im poslovanje na europskom tržištu.

Europska komisija, s druge strane, tvrdi da je X prekršio više odredbi iz Akta o digitalnim uslugama, uključujući nedostatak transparentnosti u pružanju javnih podataka istraživačima, neadekvatno održavanje baze oglasa te korištenje dizajnerskih rješenja koja mogu zavarati korisnike, poput sustava za dodjelu plave kvačice. Europska povjerenica za digitalni sektor Henna Virkkunen poručila je da je kazna razmjerna i da DSA “nema nikakve veze s cenzurom”, već isključivo s očuvanjem digitalnih standarda i zaštitom korisnika.

U isto vrijeme TikTok, koji je u svibnju bio prozvan zbog neodržavanja javnog registra oglasa potrebnog za otkrivanje prevarantskih kampanja, izbjegao je financijsku kaznu nakon što je obećao poboljšanja i pristao unaprijediti svoju oglasnu knjižnicu. Kompanija je pritom pozvala europske regulatore da jednako strogo primjenjuju pravila na sve platforme.