GRAD OSTAO BEZ STRUJE

Ruski dronovi napali ukrajinski grad Sumi: 'U pola sata, izveli su 10 napada'

Aftermath of a Russian drone attack in Sumy
Foto: State Emergency Service of Ukrai
1/2
VL
Autor
Davor Verković/Hina
09.12.2025.
u 06:17

Sumi, grad s oko 250.000 stanovnika, prije izbijanja rata u veljači 2022., bio je česta meta ruskih napada

Ruski dronovi napali su sjeverni ukrajinski grad Sumi kasno u ponedjeljak, u drugom velikom napadu na grad u 24 sata, što je izazvalo nestanak struje, istaknuo je regionalni guverner.

"U roku od pola sata, Rusi su izveli više od 10 napada dronom na grad", napisao je guverner Oleh Hryhorov na Telegramu. "U Sumiju nema struje. Dio kritične infrastrukture radi na rezervnim izvorima energije", naglasio je Hryhorov. Naveo je da dužnosnici provjeravaju ima li žrtava i da će struja biti vraćena čim to bude sigurno. 

Sumi, grad s oko 250.000 stanovnika, prije izbijanja rata u veljači 2022., bio je česta meta ruskih napada. Ranije u ponedjeljak, naglasio  je Hryhorov, ruski dronovi pogodili su stambenu zgradu u gradu, ozlijedivši sedmero ljudi. Ruski napadi na Ukrajinu mjesecima su usmjereni na tamošnje energetske ciljeve. 
