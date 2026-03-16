Trump opet žestoko vrijeđa: Novinarku nazvao pogrdnim nadimkom

Američki čelnik Donald Trump žestoko je uvrijedio novinaru New York Timesa. U objavu na platformi Truth Social, Trump je spomenuo Maggie Haberman te je nazvao pogrdnim nazivom. Naime, umjesto da je nazove po imenu, promijenio je "Maggie“ u "Maggot“ (crv).

"Uporno piše lažne priče o meni iako zna i razumije da je suprotno od svega što kaže obično istina", naveo je Trump i dodao: "U svakom slučaju, razmišljam o dodavanju Maggot i nekih njezinih 'suradnika' u moju tužbu koja izgleda da lijepo napreduje."

Kako navodi Daily Mail, Trump trenutno tuži Times za 15 milijardi dolara zbog klevete. Izvorna tužba odbačena je prošlog rujna, a potom je ponovno podnesena u listopadu. Posljednje Trumpove primjedbe vezane uz Haberman, kako se čini, nisu odgovor na neku konkretnu priču ili nastup.

Trump se tijekom oba mandata sukobljavao s novinarkama. Primjerice, nedavno ga je CNN-ova dopisnica Kaitlan Collins razbjesnila kada ga je pitala o njegovim vezama s Jeffreyjem Epsteinom. Trump joj je pritom kazao kako da se mora više smijati. "Mislim da te nikad nisam vidio kako se smiješiš. Znam te deset godina, mislim da te nikad nisam vidio kako se smiješiš", rekao joj je, a ona je kasnije prokomentirala kako nije kontroverzno ostati ozbiljan kada se postavljaju pitanja o žrtvama seksualnog napada.