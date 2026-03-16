Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GRADSKI PRITISAK RASTE

Europski gradovi pod pritiskom: Hoće li turizam ugroziti lokalno stanovništvo?

Barcelona doubles tourism tax to one of highest in Europe to fund housing
Foto: NACHO DOCE/REUTERS
1/3
VL
Autor
Eva Berišić
16.03.2026.
u 13:04

Panelisti su se složili da integrirani pristup, koji povezuje stanovanje, turizam, mobilnost i infrastrukturu, može pomoći u održivom razvoju gradova.

Europski gradovi suočeni su s izazovom kako ostati pristupačni i ugodni za život dok turizam i urbane populacije rastu, istaknuto je na skupu Future of Cities Forum u Bruxellesu, organiziranom u prostorima TheMerode pod okriljem Euronewsa. Glavna tema bila je balans između rasta turizma i dostupnosti stanovanja za lokalno stanovništvo.

Turizam u EU nastavlja rasti; prema Eurostatu, 2025. godine zabilježeno je 3,1 milijardu noćenja, što je povećanje od 2 posto u odnosu na prethodnu godinu. Istodobno, gotovo tri četvrtine Europljana žive u gradovima, a gradske populacije i dalje će rasti, piše Euronews.

Matthew Baldwin iz Europske komisije upozorio je: „Gradovi su u epicentru krize pristupačnosti stanovanja.“ Dodao je da „Sve češće to postaje problem i za srednje slojeve. Policajci, učitelji i socijalni radnici više ne mogu živjeti u gradovima u kojima rade. To utječe na tržište rada i našu konkurentnost.“ Panelisti su istaknuli nedovoljnu gradnju, ograničena zemljišta i financijske izazove kao ključne razloge rasta cijena stanova. Baldwin je dodao: „Ponuda nije pratila snažan rast potražnje, osobito u gradovima.“

Zastupnik Oetjen i Frank Hovorka iz Build Europe složili su se da je za povećanje stambene ponude potrebno smanjiti administrativne prepreke za gradnju i renovaciju. Raspravljalo se i o kratkoročnom najmu stanova koji, ako se pravilno regulira, može ublažiti pritisak u centru gradova i dopuniti prihode lokalnog stanovništva.

Baldwin je naglasio: „Ne bavimo se samo kratkoročnim najmom. Znamo da postoji mreža drugih problema koji utječu na ponudu i potražnju stanovanja, osobito u gradovima. Slušamo gradove, industriju i sve zainteresirane strane.“ Maria Regina Maroncelli Florio istaknula je da se u urbanim strategijama mora posebno uzeti u obzir potrebe obitelji i dugoročnih stanovnika, osiguravajući socijalno stanovanje i očuvanje prostora za lokalne zajednice.

Patrick Bontick upozorio je da problem nije preveliki broj turista, već neuravnotežena raspodjela posjetitelja: „Nije riječ o prevelikom turizmu, nego o neuravnoteženom turizmu.“ Juliette Langlais iz Airbnb-a dodala je: „Premalo često našu raspravu oblikuje mišljenje da urbanistička politika znači kompromis — ugodnost života nasuprot turizmu, pristupačnost nasuprot inovacijama, stanovnici nasuprot posjetiteljima.“

Panelisti su se složili da integrirani pristup, koji povezuje stanovanje, turizam, mobilnost i infrastrukturu, može pomoći u održivom razvoju gradova. Carlo Ratti iz MIT-a objasnio je da nove tehnologije i podaci omogućuju praćenje kretanja stanovnika i turista u stvarnom vremenu, što pomaže planiranju i boljoj suradnji javnog i privatnog sektora.

Baldwin je zaključio: „Transparentnost u stambenom sektoru može pomoći u dinamičnom razumijevanju gradova i omogućiti brze reakcije na nove izazove.” Skup je najavio Future of Cities Coalition, paneuropsku platformu za koordinirani pristup urbanom planiranju, turizmu i stanovanju, kao odgovor na pritiske rastućih gradova.
Ključne riječi
gradovi Urbanizam stanovništvo turisti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!