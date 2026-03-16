Europski gradovi pod pritiskom: Hoće li turizam ugroziti lokalno stanovništvo?

Europski gradovi suočeni su s izazovom kako ostati pristupačni i ugodni za život dok turizam i urbane populacije rastu, istaknuto je na skupu Future of Cities Forum u Bruxellesu, organiziranom u prostorima TheMerode pod okriljem Euronewsa. Glavna tema bila je balans između rasta turizma i dostupnosti stanovanja za lokalno stanovništvo.

Turizam u EU nastavlja rasti; prema Eurostatu, 2025. godine zabilježeno je 3,1 milijardu noćenja, što je povećanje od 2 posto u odnosu na prethodnu godinu. Istodobno, gotovo tri četvrtine Europljana žive u gradovima, a gradske populacije i dalje će rasti, piše Euronews.

Matthew Baldwin iz Europske komisije upozorio je: „Gradovi su u epicentru krize pristupačnosti stanovanja.“ Dodao je da „Sve češće to postaje problem i za srednje slojeve. Policajci, učitelji i socijalni radnici više ne mogu živjeti u gradovima u kojima rade. To utječe na tržište rada i našu konkurentnost.“ Panelisti su istaknuli nedovoljnu gradnju, ograničena zemljišta i financijske izazove kao ključne razloge rasta cijena stanova. Baldwin je dodao: „Ponuda nije pratila snažan rast potražnje, osobito u gradovima.“

Zastupnik Oetjen i Frank Hovorka iz Build Europe složili su se da je za povećanje stambene ponude potrebno smanjiti administrativne prepreke za gradnju i renovaciju. Raspravljalo se i o kratkoročnom najmu stanova koji, ako se pravilno regulira, može ublažiti pritisak u centru gradova i dopuniti prihode lokalnog stanovništva.

Baldwin je naglasio: „Ne bavimo se samo kratkoročnim najmom. Znamo da postoji mreža drugih problema koji utječu na ponudu i potražnju stanovanja, osobito u gradovima. Slušamo gradove, industriju i sve zainteresirane strane.“ Maria Regina Maroncelli Florio istaknula je da se u urbanim strategijama mora posebno uzeti u obzir potrebe obitelji i dugoročnih stanovnika, osiguravajući socijalno stanovanje i očuvanje prostora za lokalne zajednice.

Patrick Bontick upozorio je da problem nije preveliki broj turista, već neuravnotežena raspodjela posjetitelja: „Nije riječ o prevelikom turizmu, nego o neuravnoteženom turizmu.“ Juliette Langlais iz Airbnb-a dodala je: „Premalo često našu raspravu oblikuje mišljenje da urbanistička politika znači kompromis — ugodnost života nasuprot turizmu, pristupačnost nasuprot inovacijama, stanovnici nasuprot posjetiteljima.“

Panelisti su se složili da integrirani pristup, koji povezuje stanovanje, turizam, mobilnost i infrastrukturu, može pomoći u održivom razvoju gradova. Carlo Ratti iz MIT-a objasnio je da nove tehnologije i podaci omogućuju praćenje kretanja stanovnika i turista u stvarnom vremenu, što pomaže planiranju i boljoj suradnji javnog i privatnog sektora.

Baldwin je zaključio: „Transparentnost u stambenom sektoru može pomoći u dinamičnom razumijevanju gradova i omogućiti brze reakcije na nove izazove.” Skup je najavio Future of Cities Coalition, paneuropsku platformu za koordinirani pristup urbanom planiranju, turizmu i stanovanju, kao odgovor na pritiske rastućih gradova.