Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NARKO RAT

Ekvador mobilizira 75 tisuća policajaca i vojnika u borbi protiv kriminala: Uveden policijski sat u četiri provincije

Anti-government protest in Quito
Foto: KAREN TORO/REUTERS
1/4
VL
Autor
Eva Berišić
16.03.2026.
u 14:38

Noboa je bio jedan od latinoameričkih lidera koji je sudjelovao na međunarodnom sastanku u Mar-a-Lago, koji su američke vlasti prozvale summitom „Štit Amerike”.

Vlada Ekvadora rasporedila je više od 75.000 policajaca i vojnika u četiri provincije najteže pogođene nasiljem, izjavio je ministar unutarnjih poslova zemlje. Kao dio „nove faze“ u svojoj „ratu“ protiv kriminalnih bandi, vlasti su u tim područjima uvele noćnu policijski sat.

Od dolaska na vlast u studenom 2023. predsjednik Daniel Noboa pokušava suzbiti nasilje povezano s drogom, no unatoč tome, Ekvador je 2025. zabilježio rekordnu stopu ubojstava. Noboa je također pristupio savezničkoj skupini od 17 zemalja predvođenoj Sjedinjenim Državama, usmjerenoj na borbu protiv kriminalnih kartela u zapadnoj hemisferi. „Mi smo u ratu,“ rekao je ekvadorski ministar unutarnjih poslova John Reimberg stanovnicima provincija El Oro, Guayas, Los Ríos i Santo Domingo de los Tsáchilas. „Ne riskirajte, ne izlazite, ostanite kod kuće,“ dodao je.

Geografski položaj Ekvadora, smještenog između Kolumbije i Perua, najvećih svjetskih proizvođača kokaina, pretvorio ga je u ključnu tranzitnu zemlju za ilegalnu drogu. Procjenjuje se da oko 70 posto kokaina proizvedenog u Kolumbiji i Peruu prolazi upravo kroz Ekvador, piše BBC.

Vlada predsjednika Noboe surađuje s administracijom američkog predsjednika Donald Trump u nastojanju da se suzbije tok kokaina iz Ekvadora prema SAD-u. Prošlog tjedna FBI je otvorio svoju prvu kancelariju u Andskoj zemlji, što je uslijedilo ubrzo nakon zajedničkih protunarkotičkih operacija dviju zemalja.

Noboa je bio jedan od latinoameričkih lidera koji je sudjelovao na međunarodnom sastanku u Mar-a-Lago, koji su američke vlasti prozvale summitom „Štit Amerike”. Na tom je sastanku Trump kriminalne bande usporedio s „rakom“ i pozvao latinoameričke kolege da koriste vojnu silu kako bi ih istrijebili. „Ne želimo da se širi,“ dodao je Trump.

Nakon sastanka, Noboa je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj stoji uz Trumpa uz riječi: „Predugo su mafije smatrale da je Amerika njihovo područje. Da mogu prelaziti granice, prevoziti drogu i oružje te širiti nasilje bez posljedica. Njihovo je vrijeme isteklo.“ Od stupanja na dužnost, Noboa nastoji suzbiti kriminalne organizacije u svojoj zemlji čeličnom rukom te je nekoliko puta proglasio izvanredno stanje, no stopa ubojstava unatoč tome porasla je više od 30 posto između 2024. i 2025. godine.

Ključne riječi
narkotici policija kriminal Ekvador

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
ZLOČIN BEZ KAZNE

Za stravičan pokolj u My Laiju krivim je proglašen samo jedan poručnik, a u tom krvavom masakru američki Thompson bio je jedini heroj

U zoru, 16. ožujka 1968. godine, američki vojnici satnije Charlie ušli su u vijetnamsko selo Son My. Ono što je uslijedilo bio je brutalan pokolj – u samo četiri sata ubili su više od 500 nenaoružanih civila, žena, djece i staraca. Taj krvavi zločin, koji je trajan, mračni simbol Vijetnamskog rata, godinama je bio zataškavan. U konačnici, krivim za masakr proglašen je samo jedan jedini časnik, a nakon što je osuđen velika većina Amerikanaca problem nije vidjela u počinjenom zločinu, nego u izrečenoj kazni

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!