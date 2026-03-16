Ekvador mobilizira 75 tisuća policajaca i vojnika u borbi protiv kriminala: Uveden policijski sat u četiri provincije

Vlada Ekvadora rasporedila je više od 75.000 policajaca i vojnika u četiri provincije najteže pogođene nasiljem, izjavio je ministar unutarnjih poslova zemlje. Kao dio „nove faze“ u svojoj „ratu“ protiv kriminalnih bandi, vlasti su u tim područjima uvele noćnu policijski sat.

Od dolaska na vlast u studenom 2023. predsjednik Daniel Noboa pokušava suzbiti nasilje povezano s drogom, no unatoč tome, Ekvador je 2025. zabilježio rekordnu stopu ubojstava. Noboa je također pristupio savezničkoj skupini od 17 zemalja predvođenoj Sjedinjenim Državama, usmjerenoj na borbu protiv kriminalnih kartela u zapadnoj hemisferi. „Mi smo u ratu,“ rekao je ekvadorski ministar unutarnjih poslova John Reimberg stanovnicima provincija El Oro, Guayas, Los Ríos i Santo Domingo de los Tsáchilas. „Ne riskirajte, ne izlazite, ostanite kod kuće,“ dodao je.

Geografski položaj Ekvadora, smještenog između Kolumbije i Perua, najvećih svjetskih proizvođača kokaina, pretvorio ga je u ključnu tranzitnu zemlju za ilegalnu drogu. Procjenjuje se da oko 70 posto kokaina proizvedenog u Kolumbiji i Peruu prolazi upravo kroz Ekvador, piše BBC.

Vlada predsjednika Noboe surađuje s administracijom američkog predsjednika Donald Trump u nastojanju da se suzbije tok kokaina iz Ekvadora prema SAD-u. Prošlog tjedna FBI je otvorio svoju prvu kancelariju u Andskoj zemlji, što je uslijedilo ubrzo nakon zajedničkih protunarkotičkih operacija dviju zemalja.

Noboa je bio jedan od latinoameričkih lidera koji je sudjelovao na međunarodnom sastanku u Mar-a-Lago, koji su američke vlasti prozvale summitom „Štit Amerike”. Na tom je sastanku Trump kriminalne bande usporedio s „rakom“ i pozvao latinoameričke kolege da koriste vojnu silu kako bi ih istrijebili. „Ne želimo da se širi,“ dodao je Trump.

Nakon sastanka, Noboa je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj stoji uz Trumpa uz riječi: „Predugo su mafije smatrale da je Amerika njihovo područje. Da mogu prelaziti granice, prevoziti drogu i oružje te širiti nasilje bez posljedica. Njihovo je vrijeme isteklo.“ Od stupanja na dužnost, Noboa nastoji suzbiti kriminalne organizacije u svojoj zemlji čeličnom rukom te je nekoliko puta proglasio izvanredno stanje, no stopa ubojstava unatoč tome porasla je više od 30 posto između 2024. i 2025. godine.