Elitne '911 snage' mogle bi preuzeti kontrolu nad ključnim područjem? Naređeno je njihovo premještanje

Premještanje elitne američke jedinice moglo bi otvoriti novu fazu rata s Iranom. Naime, SAD je naredio premještanje "911 snaga" od 2500 marinaca iz Japana na Bliski istok. Riječ je o borbenoj grupi koja je dio 31. ekspedicijske jedinice marinaca, snaga za brzi odgovor koje su obučene za kopnene i zračne borbe te logističku podršku. Jedinica je obično bazirana na Okinawi, a poznata je kao "911 snaga" zbog visoke razine borbene spremnosti. Ona je među prvim kopnenim snagama koje Washington raspoređuje u sukobima, kao što je bilo u Afganistanu 2001. godine, navodi The Telegraph.

Pretpostavlja da će elitna jedinica vjerojatno biti zadužena za ponovno preuzimanje kontrole nad Hormuškim tjesnacem. Kroz to ključno područje prolazi velik dio svjetske opskrbe naftom, a nakon izbijanja sukoba, njime je zaustavljen brodski promet što je izazvalo globalnu gospodarsku nestabilnost. Raspoređivanje "911 snaga" u tjesnac moglo bi signalizirati novu fazu rata - američke kopnene operacije. SAD bi mogao, primjerice, upasti na otoke blizu Hormuškog tjesnaca gdje je Iran zaprijetio raspoređivanjem brzih čamaca s minama.

Elitna jedinica sastoji se od kopnenih borbenih snaga s pješaštvom, oklopnim vozilima i topništvom, zrakoplovne grupe s helikopterima i borbenim zrakoplovima te logističkih i zapovjednih timova. Ona, također, ima ima iskustva u borbi protiv dronova. Marinci koji su krenuli krenuli prema Bliskom istoku na brodu USS Tripoli koji se obično raspoređuje uz dva amfibijska transportna doka, USS New Orleans i USS San Diego. Grupa će se pridružiti moćnim brodovima USS Gerald R. Ford i USS Abraham Lincoln koji su već raspoređeni u regiji.

Dok premještanje 31. ekspedicijske jedinice marinaca ukazuje na značajnu potrebu na Bliskom istoku, ono je ostavilo Pacifičko područje bez snaga za brzi odgovor. Sjedinjene Američke Države ranije su premjestile projektile i lansere iz protubalističkog sustava THAAD iz Južne Koreje na Bliski istok, što je izazvalo zabrinutost da bi to područje moglo ostati ranjivo na agresiju Kine i Sjeverne Koreje.