ISRAELSKI MINISTAR OBRANE:

'IDF je započeo kopnene manevre u Libanonu kako bi uklonio prijetnje i zaštitio stanovnike'

Israeli soldiers gather on the Israeli side of the Israel-Lebanon border
Foto: SHIR TOREM/REUTERS
1/3
Autor
Danijel Prerad
16.03.2026.
u 14:36

Israel Katz Katz kaže da su on i premijer Benjamin Netanyahu rekli vojsci da uništi terorističku infrastrukturu blizu granice kako bi spriječili povratak Hezbollaha

Izrael je danas pokrenuo kopnenu akciju u Libanonu, a sa terena stižu izvješća o izraelskim tenkovima koji ulaze u Libanon. Israelski ministar obrane Israel Katz rekao je, u svojem prvom komentaru ove akcije, da će se ciljana kopnena operacija u južnom Libanonu nastaviti sve dok teroristička skupina Hezbollah više ne bude predstavljala prijetnju stanovnicima sjevernog Izraela.

Komentari dolaze nekoliko sati nakon što je IDF objavio da je započeo "ciljanu kopnenu operaciju protiv ključnih ciljeva" u južnom Libanonu, gurajući dodatne snage dublje u područje kao dio proširene tampon zone nakon što je Hezbollah počeo napadati Izrael ranije ovog mjeseca usred rata s Iranom. Katz dodaje da je operacija u južnom Libanonu zamišljena kao slična vojnim operacijama u Gazi tijekom dvogodišnjeg rata protiv Hamasa.

„IDF je započeo kopnene manevre u Libanonu kako bi uklonio prijetnje i zaštitio stanovnike Galileje i sjevera“, rekao je Katz u izjavi nakon što je održao procjenu s vojnim dužnosnicima. „Stotine tisuća šijitskih stanovnika južnog Libanona koji su evakuirani i evakuiraju se iz svojih domova neće se vratiti u područje južno od Litanija [rijeke] dok se ne zajamči sigurnost stanovnika sjevera.“

Katz kaže da su on i premijer Benjamin Netanyahu rekli vojsci da uništi terorističku infrastrukturu blizu granice kako bi spriječili povratak Hezbollaha, „baš kao što je učinjeno protiv Hamasa u Rafahu, Beit Hanounu i terorističkim tunelima u Gazi“. Ministar obrane obećava vratiti osjećaj sigurnosti stanovnicima sjevernog Izraela, rekavši da se vođa Hezbollaha Naim Qassem skriva pod zemljom dok njegovi postupci dovode do toga da je preko milijun Libanonaca "izbjeglica u vlastitoj zemlji".

Prijeti da će se vođa Hezbollaha, ako bude propustio svog prethodnika Hassana Nasrallaha i bivšeg iranskog vrhovnog vođu Alija Hamneija, koje je obojicu ubio Izrael, "uskoro moći susresti s njima u dubinama pakla". Hezbollah će platiti "visoku cijenu" za svoje napore da uništi Izrael, kaže Katz.
