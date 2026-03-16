Rat ostavlja udarne posljedice i na turizam: Aranžmani se otkazuju u zadnji čas, a jedna stvar izaziva veliku muku

Ratno stanje na Bliskom istoku i neizvjesnost koju donosi potpuno je poremetilo putovanja u taj kraj svijeta, kako poslovna, tako i turistička. Preleti aviona preko zaraćenih zemalja nemogući su, a sve su teži i oni preko susjednih zemalja. Kako je nedavno pogođen i aerodrom u Dubaiju, koji se, uz glavni grad UAE-a, Abu Dhabi, i Dohu, glavni grad Katra, našao na meti iranskih raketa kao odgovor na napade SAD-a i Izraela, stanje se dodatno pogoršalo. Velik je to udar za turizam općenito, obzirom da su zemlja Bliskog istoka I Azije zadnjih godina veliki hit među putnicima iz cijelog svijeta.

No, turoperateri zadnjih su dana suočeni s otkazivanjima aranžmana jer ih je nemoguće realizirati. Uplaćivanja iznosa za otkazivanje putovanja, zdravstveno osiguranje na putu; sve to pada u vodi ukoliko je zemlja u koju se putuje u ratnom vihoru. Stoga su sve češće pritužbe turista da im putničke agencije u zadnji čas otkazuju aranžmane, a muku muče i s povratom sredstava, unatoč uplaćenom osiguranju od otkaza putovanja. No, I Ministarstvo turizma je potvrdilo da je, sukladno zakonu, uplaćeni novac, barem njegov dio, nužno vratiti ukoliko se putovanje ne dogodi.

Putničke agencije s kojima smo razgovarali svjedoče da je problem s putovanjima u ovom trenutku puno širi od pitanja rata na Bliskom istoku. - Nažalost, trenutačna situacija vrlo negativno utječe na rezervacije putovanja bez obzira na destinaciju. Naravno, najviše na zemlje direktno pogođene ratom i zemlje u njihovoj blizini. Mi smo otkazali sve grupe planirane u Ujedinjene arapske emirate za ovo proljeće i izvršili povrate novca putnicima. U ostalim direktno pogođenim destinacijama nismo imali planiranih polazaka. Obzirom da koristimo pretežito Turkish Airlines naša putovanja u Aziju nisu direktno pogođena ispadom avioprijevoznika s Bliskog istoka, ali svjesni smo da se brojni putnici i agencije s letovima tih prijevoznika snažno pogođeni - objasnio nam je Saša Barbir iz putničke agencije Nikal d.o.o. I u agenciji Mondo travel imaju sličnih poteškoća.

- Mi smo samo u 3 mjesecu otkazali 5 punih grupa za Dubai, što je oko 160 putnika, te Jordan za kraj mjeseca jer je preblizu ratnim zbivanjima, a putnike je trenutno strah putovati na Bliski istok. Avio kompanije nam još nisu dale odobrenje za otkazivanje polazaka za 4. mjesec, no nije baš izgledno da ćemo uspjeti realizirati polaske, barem ne za početak 4. mjeseca – kazala nam je Tanja Pilat, direktorica agencije Mondo travel. Problem je, dakle, u letovima, odnosno velikim aerodromima koji su preblizu ratnim zonama, a na koja slijeću avioni iz Europe, nakon čega se presjeda ili putuje na destinaciju koja sama po sebi nije na ratnim koridorima.

-Na dalekim putovanjima imamo problem u tome što nam je većina grupa za npr Japan, Kinu, Tajland, Bali... zakupljeno na Qatar airways koji trenutno ne leti, a Turkish, Lufthansa i KLM su ionako preopterećeni tako da smo na žalost neka putovanja prisiljeni otkazati jer ne postoje alternativni letovi za cijelu grupu unutar mjesec, dva do polaska. Daleke destinacije koje su bookirane na Turkishu, Lufthansi i KLM idu nam bez problema – dodala je Tanja Pilat, direktorica Mondo travel.

Slično je i s ostalim agencijama koje također nisu u mogućnosti osigurati putovanja u zemlje Bliskog istoka, niti sada postoji interes turista za odlazak u te ili zemlje u okruženju. Naime, neizvjesna su i putovanja u Cipar, Grčku i Tursku, posebno otkako su rakete presreli i u turskom zračnom prostoru. Sporna su i putovanja na, primjerice, Sejšele, obzirom da putnici presjedaju na aerodromu u Dohi. Iskustva onih koji su na put krenuli u taj kraj svijeta, pa su tamo, zbog početka rata, neočekivano i nespremno 'zapeli'. Primjerice, jedna je grupa putnika ostala na Šri Lanci; iako su, po svjedočenju putnika, cijene hrane i smještaja u toj zemlji povoljni, dugotrajan boravak u pronađenom hotelu ipak donose dodatne, neočekivane troškove dok čekaju na avio prijevoz, obzirom da im je karta za povratak sada propala. Europski propisi, naime, kažu da je u slučaju otkazanog leta trošak smještaja dužan pokriti aviooperater, ali to se odnosi na otkazivanja koja su nastala krivnjom avioprijevoznika. U izvanrednim situacijama poput ratnih, aviokompanija nije dužna snositi trošak produljenog boravka turista u destinaciji, što znači da sve troškove putnik morati platiti sam. Zbog svih tih okolnosti, putovanja su u taj kraj svijeta u ovom trenutku puno rjeđa.

S druge strane, gubici od turizma daleko su veći za zemlje Bliskog istoka.Tako je Euronews travel naveo da zbog sukoba između SAD-a, Izraela i Irana, turistička industrija Bliskog istoka gubi oko 515 milijuna eura dnevno. Ta se procjena temelji na predviđanjima Svjetskog vijeća za putovanja i turizam (WTTC) za 2026. godinu. Projekcije prije rata govorile su da bi zarada u tom dijelu svijeta u ovoj godini trebala iznositi 178 milijardi eura od međunarodne turističke potrošnje u regiji. Smirivanje ratne situacije svima je u interesu, a popularnost tih destinacija, smatraju agencije, ponovno će porasti kada se situacija smiri i normalizira.