VIDEO Trump zaboravio ime zemlje iz koje dolazi Melania? Internet mu se ruga

Svečana premijera dokumentarca prve dame SAD-a Melanie Trump u Washingtonu pretvorila se u predmet sprdnje nakon što Donald Trump na crvenom tepihu nije uspio imenovati domovinu svoje supruge. Upitan od strane novinara o supruginom utjecaju i podrijetlu, američki predsjednik upustio se u opširan, ali zapanjujuće neodređen opis njezine domovine.

- Ona dolazi iz jedne daleke zemlje, predivne zemlje, čiste, lijepe, sigurne - započeo je Trump, nastavljajući u istom tonu: - Oni nemaju probleme kakve imaju drugi, ali ona dolazi iz zemlje koja je vrlo sigurna zemlja. Dobra zemlja na mnogo načina, ali je drugačija - izjavio je. Riječ "Slovenija" niti jednom nije prešla preko njegovih usana, što je odmah potaknulo lavinu nagađanja kako se u tom trenutku jednostavno nije mogao sjetiti imena države.

Trump: She comes from a faraway country, a wonderful country, clean, beautiful, safe. Doesn't have problems like others have. But she comes from a very safe country, very good country. It's different, and she speaks a lot of languages pic.twitter.com/I76CVeShTR — Acyn (@Acyn) January 30, 2026

Nije trebalo dugo da isječak s crvenog tepiha postane viralan, a društvene mreže, posebice X, preplavljene su komentarima i šalama na Trumpov račun. - "On nema pojma iz koje mu je zemlje žena", "Kladim se da je ne bi znao pokazati na karti" - samo su neke od reakcija koje su se širile internetom. Mnogi su se pitali misli li predsjednik povremeno da je njegova supruga iz Slovačke. Osim samog gafa, analitičari govora tijela primijetili su i fizičku distancu i hladnoću između supružnika, što je dodatno potpirilo priče o njihovom odnosu.

Cijeli incident ponovno je otvorio raspravu o Trumpovom kognitivnom zdravlju, temi koju njegovi kritičari često koriste, povlačeći paralele s gafovima njegovog prethodnika Joea Bidena. Ironija je tim veća što je Trump u istom razgovoru pohvalio Melaniju kao "vrlo pametnu" osobu koja govori više jezika, ne shvaćajući da je upravo zaboravio ime zemlje u kojoj je rođena. Melania Trump, rođena u Novom Mestu i odrasla u Sevnici u Sloveniji, tako je na premijeri filma o sebi ostala u sjeni suprugovog propusta koji je postao glavna vijest večeri.